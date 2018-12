A qué le temen los líderes

Un corredor de seguros es, básicamente, un vendedor de tranquilidades. Su trabajo es abrir interrogantes: qué pasaría si nos robaran el auto o si se nos incendiase la casa o si nos quedáramos sin trabajo. "Nacemos, vivimos y morimos en riesgo", define Alejandro Guerrero, CEO de Marsh Argentina y Uruguay y Corporate Country Officer del grupo bróker en el país. Saber cuáles son esos riesgos y los miedos que originan es la clave para armar modelos de negocios exitosos.

Los temores del más común de los mortales no difieren mucho a los que enfrenta del líder de una transnacional que maneja los destinos de miles de empleados distribuidos en todo el mundo. Cada año, el World Economic Forum (WEF) sale a preguntarle a los CEOs de las principales compañías del mundo cuáles creen que son los riesgos a los que están expuestos.

La última edición, la número 13, fue desarrollada en conjunto entre el WEF y el Grupo Marsh. Más de 900 consultores salieron a preguntarle a 12.400 altos encuestados cuáles son sus miedos corporativos. Las respuestas variaron según la coyuntura. Mientras que en los Estados Unidos y Europa los CEOs señalaron como la principal amenaza al riesgo climático y a los ciberataques, el mayor peligro identificado por los ejecutivos latinoamericanos fue el fracaso de los gobiernos, seguido por los altos niveles de desempleo y la inestabilidad social. Yendo a la sección argentina de la encuesta, los primeros puestos fueron ocupados por el desempleo, las crisis fiscales y la inestabilidad social.

Lo que nadie quiere ver

Para Guerrero hay que prever la coyuntura, pero también pensar a más largo plazo. "Tenemos que hacernos las preguntas que no nos hacemos", dice. A nivel global el riesgo ambiental se llevó la mayoría de los votos en el informe del WEF. "Los puntos de mayor impacto son el clima extremo, las catástrofes de los desastres naturales y la adaptación a sus consecuencias".

No es una cuestión de posibilidades. "Cuando hablamos de riesgo no nos referimos al cambio climático, sino al peligro que conlleva. Por eso lo importante es debatir sobre el riesgo climático, no sobre si ocurre o no. Y preguntarnos: ¿Estamos preparados para el riesgo? Con el clima no se pelea, se resiste y a la vez, es necesario prepararse".

Guerrero afirma que el riesgo climático es el gran cisne negro porque siempre tiene una explicación posterior y nos termina mostrando que debemos ser más humildes ante la fuerza de la naturaleza. "Para entender los problemas climáticos, hay que responder dos preguntas: ¿Cómo nos recuperamos al día siguiente? ¿Cómo podemos resolver el impacto que tuvieron?".

Interrogantes claves: ¿Cómo se evalúa el potencial daño antes de que ocurra? ¿Cuándo termina el evento? La catástrofe no termina hasta que no se deja de sufrir el daño y no se empieza un proceso de recuperación. "¿Qué se yo de lo que pasó en el área en la que trabajo en los últimos 200 años? En la Argentina se perdieron los registros históricos y faltan protocolos. Son temas críticos para dejar la responsabilidad solo en manos del Estado o de un gobierno en particular. Las organizaciones debemos actuar, definiendo escenarios y pautas para trabajar en el evento y en la recuperación".

No hay que dejar de lado la variable económica. "Hay que pensar en cuál es la mejor forma de financiarnos ya sea antes o después de que ocurra. Es decir, qué alternativas hay para poder recuperarnos. Tarde o temprano vamos a sufrir una catástrofe, y no preparase para ello es ignorancia pura. Lo único que puede hacer frente a una tragedia natural, es planeamiento. Invertir en temas de clima, es invertir en algo que sabemos que va a seguir sucediendo".

Según el Internet Crime Complaint Center (IC3), durante 2017 se perdieron u$s 1,33 billones por ciberataques en mas de 150 países. "Tendemos a preocuparnos por robos de cosas más concretas que los datos y el daño que puede sufrir desde un emprendedor hasta una corporación es inconmensurable. Pensemos lo que pueden ocasionarle a un profesional que lo difamen en las redes sociales o a un comerciante que califiquen negativamente sus productos", advierte. "Por más de que sea ilegal, la industria del crimen cibernético es parte de la economía mundial. El usuario menos preparado es el eslabón más débil y el más fácil. La pérdida de la reputación es el daño indirecto más grave, porque que se gana durante años y se pierde con un click", explica.

La clave, para Guerrero, es plantear estrategias de supervivencia.

