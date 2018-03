2015, el año que fue récord en catástrofes naturales

En 2015, a nivel global, se produjeron 353 eventos catastróficos, de los cuales 198 fueron catástrofes naturales, la mayor cantidad jamás registrada en un año, y 155 fueron siniestros antropógenos, según un relevamiento realizado por Swiss Re.

Estas catástrofes provocaron más de 26.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, el doble del número de muertes que en 2014, pero muy por debajo de las 66.000 de promedio anual desde 1990. La mayor pérdida de vidas, cerca de 9.000 personas, se produjo por un terremoto en Nepal en abril.

Los daños económicos totales causados por catástrofes ascendieron a u$s 92.000 millones, inferiores a los u$s 113.000 millones de 2014, y por debajo del promedio ajustado por inflación de u$s 192.000 millones de la década anterior.

Asia fue la región más afectada. El terremoto de Nepal fue el mayor desastre del año en términos de daños económicos, estimados en u$s 6.000 millones, incluyendo daños notificados en India, China y Bangladesh. También causaron grandes daños algunos ciclones que se produjeron en el Pacífico y otros fenómenos meteorológicos adversos en los Estados Unidos y Europa.

El sector asegurador cubrió en 2015 casi u$s 37.000 millones, menos de la mitad de los daños totales causados por catástrofes naturales y siniestros antropogénicos y por debajo de los u$s 62.000 millones del promedio anual ajustado por inflación de los 10 años anteriores.

Terremotos y tormentas

Las catástrofes naturales produjeron daños por valor de u$s 28.000 millones, la cantidad más baja desde 2009 y de nuevo muy inferior al promedio anual ajustado por inflación de los 10 años anteriores (u$s 55.000 millones). Grandes siniestros antropogénicos originaron daños por u$s 9.000 millones, por encima de los u$s 7.000 millones de 2014.

Los daños asegurados consecuencia de catástrofes naturales ascendieron en 2015 al 0,04% del PBI, y al 1,8% de las primas suscritas directas sobre daños globalmente, por debajo de los respectivos promedios anuales de 10 años del 0,08% y 3,7%. Globalmente, los daños asegurados de catástrofes naturales y siniestros antropogénicos fueron el 0,05% del PBI y el 2,4% de las primas directas suscritas.

El evento con mayores daños asegurados en términos globales, tanto de catástrofes naturales como de siniestros antropógenos, fue las dos explosiones en el puerto de Tianjin en China, que provocó daños materiales por valor de cerca de u$s 3.000 millones. El siguiente evento más significativo fue una tormenta invernal en los Estados Unidos en febrero que produjo daños asegurados de u$s 2.000 millones. En 2015, siete catástrofes provocaron daños asegurados de u$s 1.000 millones o más, comparado con 10 en 2014.