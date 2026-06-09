Ciertos alimentos pueden convertirse en grandes aliados para mantener una dieta balanceada. Entre los más destacados se encuentra el arándano, que posee antioxidantes y contribuye a retrasar el envejecimiento.

Uno de los anhelos de diversas personas consiste en poder disfrutar del mayor tiempo posible y alcanzar una excelente calidad de vida. Para lograrlo, es esencial mantener una buena alimentación.

Ciertos alimentos pueden convertirse en grandes aliados para mantener una dieta balanceada. Entre los más destacados se encuentra el arándano, que posee antioxidantes y contribuye a retrasar el envejecimiento.

¿Cuáles son las propiedades del arándano?

El instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima subraya que este fruto del bosque es originario de Norteamérica y puede ser cultivado en las regiones frías del hemisferio sur.

Este fruto, además de su versatilidad en la cocina, presenta notables propiedades. Las más relevantes son:

Calcio

Hierro

Magnesio

Vitamina B6

Vitamina B12

Vitamina D

Tabla de valor nutricional

Calorías 57 Kcal Proteínas 1 g Grasas Totales 0 g Carbohidratos 14 g Azucares Simples 10 g Fibra 2 g Sodio 1 mg

¿Cuáles son los beneficios del Highbush blueberry?

Una de las especies más comunes es la “Highbush blueberrie”, la cual tiende a presentar un tamaño superior en comparación con otras. Entre sus beneficios más destacados se encuentran:

Altamente nutritivo

Excelente fuente de antioxidantes

Mantiene sano el cerebro

Ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares

Protege las células

Promueve la producción de colágeno

Mejora la salud ocular

Descubre los beneficios y cómo preparar un delicioso jugo de arándanos

Hay muchas maneras de incorporar este fruto y también todos los beneficios. Una de las más simples es hacer un jugo de arándanos para acompañar comidas o colaciones.

Los ingredientes necesarios son jugo de medio limón, porción de arándanos, una taza de agua y azúcar a gusto. Los pasos a seguir son estos:

Colocar la fruta en la licuadora

Agregar el agua hasta conseguir una mezcla homogénea

Añadir el jugo de limón

Endulzar a gusto

Impacto positivo de los arándanos en la salud cardiovascular

Un estudio reciente de la Universidad de Harvard sugiere que el consumo regular de arándanos puede tener un impacto positivo en la salud cardiovascular. La investigación muestra que aquellos que incorporan estos frutos en su dieta tienen una menor probabilidad de desarrollar enfermedades del corazón, gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que protegen las células del daño oxidativo.