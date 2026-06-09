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Uno de los anhelos de diversas personas consiste en poder disfrutar del mayor tiempo posible y alcanzar una excelente calidad de vida. Para lograrlo, es esencial mantener una buena alimentación.
Ciertos alimentos pueden convertirse en grandes aliados para mantener una dieta balanceada. Entre los más destacados se encuentra el arándano, que posee antioxidantes y contribuye a retrasar el envejecimiento.
¿Cuáles son las propiedades del arándano?
El instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima subraya que este fruto del bosque es originario de Norteamérica y puede ser cultivado en las regiones frías del hemisferio sur.
Este fruto, además de su versatilidad en la cocina, presenta notables propiedades. Las más relevantes son:
- Calcio
- Hierro
- Magnesio
- Vitamina B6
- Vitamina B12
- Vitamina D
Tabla de valor nutricional
|Calorías
|57 Kcal
|Proteínas
|1 g
|Grasas Totales
|0 g
|Carbohidratos
|14 g
|Azucares Simples
|10 g
|Fibra
|2 g
|Sodio
|1 mg
¿Cuáles son los beneficios del Highbush blueberry?
Una de las especies más comunes es la “Highbush blueberrie”, la cual tiende a presentar un tamaño superior en comparación con otras. Entre sus beneficios más destacados se encuentran:
- Altamente nutritivo
- Excelente fuente de antioxidantes
- Mantiene sano el cerebro
- Ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares
- Protege las células
- Promueve la producción de colágeno
- Mejora la salud ocular
Descubre los beneficios y cómo preparar un delicioso jugo de arándanos
Hay muchas maneras de incorporar este fruto y también todos los beneficios. Una de las más simples es hacer un jugo de arándanos para acompañar comidas o colaciones.
Los ingredientes necesarios son jugo de medio limón, porción de arándanos, una taza de agua y azúcar a gusto. Los pasos a seguir son estos:
- Colocar la fruta en la licuadora
- Agregar el agua hasta conseguir una mezcla homogénea
- Añadir el jugo de limón
- Endulzar a gusto
Impacto positivo de los arándanos en la salud cardiovascular
Un estudio reciente de la Universidad de Harvard sugiere que el consumo regular de arándanos puede tener un impacto positivo en la salud cardiovascular. La investigación muestra que aquellos que incorporan estos frutos en su dieta tienen una menor probabilidad de desarrollar enfermedades del corazón, gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que protegen las células del daño oxidativo.
Además, expertos en nutrición recomiendan variar las formas de consumir arándanos para maximizar sus beneficios. Incorporarlos en ensaladas, desayunos o como snack puede contribuir a una dieta más saludable y equilibrada. Con facilidad, las personas pueden beneficiarse del poder de este superalimento, promoviendo así no solo una mejor alimentación, sino también un estilo de vida más activo y saludable.