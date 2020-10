Las compras de la Fed para calmar al mercado que beneficiaron el canje de deuda

La Fed compró un listado de 16 ETF de bonos para darle liquidez al mercado y calmar el nerviosismo en medio de la crisis del coronavirus. Hasta ahora compró u$s 6800 millones del total de u$s 250.000 millones que tiene autorizado. El mercado acompañó las compras de la Fed y se vieron fuertes incrementos de fondos hacia dichos fondos de inversión.

Con la compra de bonos por parte de la Reserva Federal, las tasas mundiales cayeron, beneficiando a Guzmán en medio de la reestructuración de la deuda, al permitirle calcular la tasa de salida de los nuevos bonos a un menor valor, y elevando el precio presente neto de la oferta. Hasta ahora el ministro no logró aprovechar la ayuda que la Fed le tendió indirectamente con sus compras de bonos.

En respuesta al estrés financiero evidenciados durante la crisis desatada por el coronavirus, la Fed decidió implementar una serie de medidas para darle liquidez a los mercados y alivianar dichas tensiones. De esta manera se creó el mecanismo de crédito corporativo del mercado secundario en el cual busca darle liquidez al mercado mediante la compra de bonos de distintas categorías así como también Exchange Traded Funds (ETF) de bonos corporativos. Hasta la fecha, la Fed solo gastó u$s 6.800 millones de los u$s 250.000 mil millones que la agencia está autorizada a usar en su programa de compra de bonos.

Entre el 12 de mayo y el 16 de junio de 2020, la Reserva Federal compró constantemente 16 ETF de renta fija de grado de inversión y de bonos basura o de alto rendimiento. Para calmar al mercado, compró bonos de distintas categorías de riesgo y de esa manera darle liquidez al mercado y a las compañías, para que estas puedan refinanciar sus pasivos.

Durante el período del informe, la Reserva Federal compró ETF de bonos corporativos de grado de inversión por u$s 6.800 millones, principalmente en crédito a corto plazo e intermedio, o una combinación de ambos. Las mayores compras fueron a través el ETF (LQD) iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond, en el que la Fed invirtió u$s 1.800 millones.

Además, compró los ETF de bonos corporativos a corto y mediano plazo a través de los ETF Vanguard Short-Term Corporate Bond (VCSH), que recibió u$s 1.300 millones y el Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond (VCIT) por un total de u$s 1.000 millones.

Dentro de esta categoría, entre el listado de ETF que la Fed compró entre mayo y junio se destacan también los fondos que invierten en bonos de alto rendimiento o también conocidos como bonos basura (“Junk”).

Entre este grupo, adquirió el ETF iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF (HYG), Xtrackers US Dollar High Yield Corporate Bond ETF (HYLB), SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF (JNK), iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG), iShares Broad US Dollar High Yield Corporate Bond ETF (USHY) y el SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) por un total de u$s 806 millones.

Un nicho interesante al cual decidió atacar la Fed son los fondos que invierten en bonos conocidos como “Fallen Angel”, a través del ETF VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Estos bonos son instrumentos de alto rendimiento que recientemente cayeron en dicha categoría y que solían ser bonos de grado de inversión. Entre los más conocidos se encuentran los bonos de la automotriz Ford o aeronáuticas y que por caída en desgracia por el coronavirus, sus bonos dejaron de tener la mejor calificación crediticia -grado de inversion- y pasaron a ser bonos basura (de alto rendimiento), con tasas mas elevadas. La Fed invirtió u$s 28.8 millones en dicho fondo.

El mercado acompaña a la Fed

El mercado acompañó a la Fed en las inversiones que hizo el Banco Central por lo que grandes sumas de dinero se vieron fluir hacia dichos ETF. Por ejemplo, mientras puso u$s 3991 millones en el ETF de bonos de grado de inversión, solo el 30% del aumento en los activos bajo administración del fondo provinieron desde la Fed. Es decir, el LQD vio un crecimiento de u$s 5885 millones entre mayo y junio de los cuales u$s 1782 millones fueron de la Fed (30%).

Otra de las jugadas fuertes de la Fed fue la de comprar en los ETF de bonos de alto rendimiento JNK y HYG los cuales vieron un incremento en su capital administrado de u$s 2196 millones y u$s 6191 millones. En este caso, la Fed solo aportó el 18,7% y el 4% respectivamente de dicho incremento por lo que el resto fueron compras de los inversores que acompañaron las inversiones de la Reserva Federal.

En el caso del ETF de bonos “Fallen Angels”, la Fed solo aportó el 9% de los u$s 316 millones que vio incrementarse el capital bajo adminsitracion del ETF (ANGL).

Existieron otros casos en los que las inversiones de la Fed representaron más del 50% del aumento en el capital administrado de los fondos. Estos son el SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) en los que la Fed aportó el 60% del incremento en el capital administrado (u$s 404.6 millones), el SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) con la Fed aportando el 50,9% (u$s 237 millones) y el Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF en el que la Fed invirtió u$s 1307 millones o el 51% del total del aumento en el capital administrado.

Beneficio a Argentina

Dado que la Fed estuvo comprando bonos de distintas categorías de riesgo, el mercado en general sintió mayor confianza en dichos instrumentos, permitiendo ver una recuperación formidable en la renta fija global.

Los bonos de grado de inversión así como los de alto rendimiento vieron una compresión de spreads impresionante gracias a la movida rápida e inteligente de la Fed que le permitió asistir con liquidez al mercado y a las compañías. Este escenario en el que las tasas se bonos de grado de inversión y de alto rendimiento de EE.UU. arrastraron a la baja las tasas de los bonos de mercados emergentes y de mercados emergentes de alto rendimiento. El beneficio que esto le trajo al Gobierno es que con un desplazamiento a la baja de las tasas de interés global, se le abrió una ventana de tiempo a Guzmán para cerrar el acuerdo con acreedores por el tema de la deuda .

Gracias a esta dinámica bajista de las tasas, hoy se puede pensar en un exit yield de la deuda argentina del 10% mientras que en el peor momento de la crisis, en marzo pasado, la exit yield que se descontaba estaba más cercana al 12% o 14%. Por esto, la Fed dio mayor confianza al mercado de bonos y benefició indirectamente a Guzmán para hacer caer la tasa de descuento de los nuevos bonos argentinos que resulten tras el canje. El problema es que aun el ministro no ha cerrado el acuerdo con acreedores por lo que hasta ahora no ha sabido aprovechar la mano que le tendió indirectamente Jerome Powell, el presidente de la Fed con estas compras de bonos en EEUU.