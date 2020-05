Tesla rompe la cuarentena y Elon Musk desafía:

Al comienzo de la cuarentena obligatoria en el condado de Alameda, California, Tesla recibió la orden del Gobierno de los Estados Unidos de bajar la operatividad de todas sus fábricas al mínimo.

Al cerrar su producción, la empresa tuvo problemas para el pago de sueldos de sus empleados y en consecuencia solicitó el subsidio gubernamental para poder pagar el sueldo de los suspendidos.

Tesla es una empresa estadounidense ubicada en California que diseña, fabrica y vende autos eléctricos, componentes para la propulsión de vehículos eléctricos y baterías domésticas a gran escala.

El CEO de de la compañía, Elon Musk, se quejó de la orden de tener que cerrar sus fábricas por la pandemia y amenazó con abrir la planta o llevarla a Nevada. Las autoridades del Estado de California comenzaron a negociar con el magnate y le "permitieron" abrir su producción en una semana.

Scott Haggerty, el supervisor del condado de Alameda, dijo a NYT que “el fin de semana pasado el condado y Tesla habían estado cerca de un acuerdo para reabrir la fábrica el 18 de mayo” pero esto sucedió justo antes de que Musk presentara una demanda el sábado.

Elon Musk inició una demanda civil al Estado porque considera esta medida injusta. En consecuencia, las autoridades del condado de Alameda, California se retiraron de las negociaciones con Tesla y el empresario.

El empresario ordenó reabrir la fábrica de California a pesar de la cuarentena: “Tesla reanuda su producción hoy contra las normas del condado de Alameda. Voy a estar en la primera línea trabajando con todos. Si quieren llevar a alguien preso, voy a ser solo yo”.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.