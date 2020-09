Motos: BMW abre nuevo concesionario en plena pandemia con motos de u$s 40.000

A pesar de la pandemia y su impacto en la venta de vehículos, BMW abrió una nueva concesionaria oficial en el país. La inversión se enmarca en el anuncio que la marca alemana hizo el año pasado por un total de u$s 15 millones para su red comercial.

El local incluye un salón de ventas y posventa bajo el nombre Bremen Motors en el Parque Lezama. Y entre los modelos que pueden comprarse están los últimos lanzamientos: R 1250 GS a u$s 37.600, R 1250 GS ADVENTURE a u$s 42.600

y la S 1000 RR en u$s 39.700.

El CEO y Presidente de BMW Group de Argentina, Rolf Epp, explicó que “estamos transitando momentos desafiantes para el segmento de los vehículos premium, pero tenemos plena confianza en el país y esta inversión da testimonio de ello. Nuestra voluntad es seguir ofreciendo nuestros productos y servicios para todos los clientes de Argentina”. Agregó que “la inversión que venimos desarrollando en la ampliación de nuestra Red de Concesionarios Oficiales evidencia el compromiso de BMW Group con la Argentina, vínculo que este año cumple 20 años”.

Según los últimos datos de Acara Motos, en agosto se patentaron 75 motos de la marca, lo que equivale a una caída de 19%. Desde que comenzó el año se patentaron casi 900 unidades de BMW.

El nuevo local cuenta con una superficie total de más de 1500 m², de los cuales, 550 m² son cubiertos y albergan el showroom, área de venta de repuestos, accesorios y equipamientos para los motociclistas, así como también, el exclusivo espacio Heritage, área icónica de BMW Motorrad.

“Estamos muy entusiasmados con la apertura de nuestro nuevo local. Hemos desarrollado todo el proyecto con el foco en nuestros clientes” afirmó Juan Carlos Belcastro, Presidente de Bremen Motors.

En el exterior, cuenta con un gran espacio de estacionamiento y está especialmente diseñado para el desarrollo de eventos de gran concurrencia, cuando las circunstancias sanitarias lo permitan.