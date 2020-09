Mercedes-Benz GLA, el primer lanzamiento de un auto de lujo después de la suba del impuesto

Por impuesto, hay más de u$s 20.000 de diferencia entre versiones de nuevo modelo premium En la Argentina, las opciones valen u$s 55.200 y u$s 79.500. La diferencia es por las escalas. En Brasil, donde también hay un arancel del 35% a los coches extra-zona, cuestan, por lo menos, un 50% menos y la diferencia entre uno y otro es casi 10 veces menos