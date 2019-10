Mercedes Benz Clase C ya está disponible en Argentina desde u$s 54.500

Mercedes Benz acaba de presentar en el país el nuevo Clase C facelift, un modelo que llega con sus versiones Clase C 200 y C 300 desde u$s 54.500.

Con detalles como el paragolpes modificado y la rejilla del radiador con una terminación más elegante, el vehículo se completa con un frente totalmente nuevo gracias a un especial diseño frontal con lamas pintadas en plata mate y a su parrilla de efecto diamante en combinación con AMG Line. Los faros traseros presentan un nuevo diseño interior acentuando la anchura del vehículo.

La nueva Clase C está disponible en 2 gamas de colores: en una versión estándar (negro y blanco polar) y en versión metalizada negro obsidiana; plata iridio; gris grafito; plata mojave; azul cavansita; azul brillante; y gris selenita.

El interior de la nueva Clase C posee una iluminación de ambiente de 64 colores que realza el habitáculo con hasta 10 conceptos cromáticos, iluminando también el interior de los difusores de ventilación.

Además, presenta un visualizador de medios independiente opcional con pantalla de 10,25” y un cuadro de instrumentos 100% digital con pantalla 12,3”, ambos en alta resolución (1920 x 720 píxeles) y nueva tecla de arranque y parada en efecto turbina.

Este restyling del Clase C mantiene la motorización C 200 e incorpora una nueva motorización C 300, en reemplazo del C 250.

Los precios son:

-C 200 Avantgarde: u$s 54.500

-C 300 AMG-Line: u$s 66.000

DATOS TÉCNICOS SEGÚN MOTORIZACIÓN

Para el C 200 Avantgarde

-Combustible: Nafta

-Cilindrada (cm3): 1.991

-Cilindros / Disposición: 4/L

-Potencia (CV / rpm): 204/5.500

-Par máximo (Nm / rpm): 300/1.620 - 4.000

-Velocidad máxima (km/h): 230

-Aceleración de 0 a 100 km/h (seg.) 7,7

-Consumo de combustible (l/100km) 6.5 - 6.8

El equipamiento se completa con tapizado símil de cuero ARTICO / tela Norwich – negro, integración para Smartphone Apple CarPlay™/ Android Auto, 9G-TRONIC, Interior AVANTGARDE, Exterior AVANTGARDE, Paquete de aparcamiento con cámara de marcha atrás, Paquete de retrovisores, Paquete de protección, anti-robo, Manual S. America, Active Brake Assist, Kneebag, Inserto de cenicero, techo eléctrico, Touchpad, Tablero de instrumentos digital, Avisador de pérdida de presión en los neumáticos, Protección de los bajos, Llantas de 17", entre otros.

Para el C 300 AMG-Line

-Combustible: Nafta

-Cilindrada (cm3): 1.991

-Cilindros / Disposición: 4/L

-Potencia (CV / rpm): 258/5.800 – 6.100

-Par máximo (Nm / rpm): 370/1.800 - 4.000

-Velocidad máxima (km/h): 250

-Aceleración de 0 a 100 km/h (seg.) 5,9

-Consumo de combustible (l/100km) 6.5 – 6.9

El equipamiento de esta versión tiene además Paquete de confort KEYLESS-GO, Interior AMG-Line, Exterior AMG-Lin, Paquete de aparcamiento con cámara de marcha atrás, Paquete de retrovisores, Paquete de protección anti-robo, Asiento del acompañante con memorias, Asiento del conductor con memorias, Touchpad, Tablero de instrumentos digital, Techo interior de tela negra, Faros LED High-Performance, Carga inalámbrica para celulares, Llantas de 18”, entre otros.