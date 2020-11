Cómo son las motos eléctricas chinas que ya se venden en la Argentina

Doohan Technology, empresa Hight-Tech de motos, desembarca en la Argentina con su modelo innovador iTANK EV3i 70.

La compañía llega al país con esta moto de doble rueda delantera posee el primer sistema a nivel mundial de suspensión por cada rueda lateral.

“Doohan Technology es una compañía de origen chino y desde la llegada al país en el mes de febrero hemos obtenido una gran respuesta del público argentino. El primer modelo presentado fue el iTANK EV3i 70 pero dada la demanda ya están disponibles los modelos iTANGO, iDOU y la iLARK”, anunció Maximiliano Tieri, titular de Nutribras concesionaria importadora de la marca Doohan.

Con una inversión inicial de más de u$s 750.000, Doohan Technology planea la incorporación de más y nuevos modelos en el país.

“El diferencial es la gran performance por la calidad de sus componentes. Es una marca de alta gama de motos eléctricas con más de 15 patentes registradas en todo el mundo relacionadas a la tecnología de suspensión”, enfatizó Tieri quien adelantó que la compañía cuenta con un plan de financiación de 12 cuotas y gran soporte técnico.

Los precios sugeridos para cada unidad de modelo son: iTANK: u$s 6399, iTANGO: u$s 4650, iDOU: u$s 3199 y iLARK: u$s 2099

Doohan Technology fue constituida en 2009 a partir de un joint-venture entre una empresa de motos tradicionales a gasolina y grandes inversores institucionales de China.

El objetivo principal consiste en la creación de nuevas herramientas energéticas para el transporte y la movilidad.