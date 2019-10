Clase A Sedán: Mercedes-Benz apunta a duplicar las ventas de su auto más exitoso en el país

Pese al derrumbe de ventas por el que transita la industria automotriz, Mercedes-Benz apuesta a mantener su actual ritmo en la carrera premium.

Lanzó el Clase A Sedán, versión cuatro puertas (con baúl) de su modelo más comercializado en el mercado local. Con esta incorporación a la gama, la alemana confía en duplicar el actual volumen de ventas del producto.

“Vendemos unas 50 unidades por mes del actual Clase A. En un año normal, con el sedán, deberíamos vender otras 50”, dijo Christian Kimelman, director de la división Autos de Mercedes-Benz Argentina, tras el lanzamiento.

En total, la marca de la estrella proyecta cerrar el año con más de 2100 autos comercializados, equivalentes a un share 38% del segmento premium, describió el ejecutivo. Sería la primera vez en la historia en la que, por tres años consecutivos, Mercedes-Benz liderará la categoría, por encima de sus clásicos rivales alemanes, Audi (del grupo Volkswagen) y BMW.

“Habíamos empezado mejor de lo que terminó”, se refirió en relación a la evolución de las ventas en 2019. Sobre 2020, Kimelman aseguró que es un año “muy difícil de planificar”, en sus propias palabras. “Queremos alcanzar un volumen similar pero con una periodicidad distinta: más suave al arranque y más fuerte hacia el final”, explicó.

En nueve meses de 2019, el mercado interno de vehículos se derrumbó 44,7%, a 379.641 patentamientos, según estadísticas de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Las automotrices proyectan cerrar el año en menos de 450.000 ventas al público y, de cara a 2020, la expectativa más optimista es lograr las 400.000. En ese marco, el segmento premium -es decir, de autos de alta gama- oscila entre 1,1% y 1,5% del total general, precisó Kimelman.

En lo que va del año, los patentamientos de Audi cayeron 56,1%, a 1332 unidades, y los de BMW, 42,5%, a 1303, según Acara. De acuerdo con los mismos datos, las de automóviles y livianos de Mercedes-Benz, excluyendo sus utilitarios Sprinter y Vito, retrocedieron 42,7%, a 1679 entregas al público.

Con precio base de u$s 40.500, el Clase A Sedán sólo tiene un competidor en su categoría, el Audi A3, también de carrocería cuatro puertas. Sin embargo, con su nuevo producto, Mercedes-Benz apuntará a cazar otros compradores, indicó Kimelman. Por un lado, dijo, aquellos que optaban por las siluetas similares pero de marca generalista, que no tenían una opción más accesible. El Clase C, sedán mediano de la estrella, su segundo auto más vendido en el país, vale por encima de u$s 50.000. Precisamente, el otro foco de conquista serán aquellos cuya primera posibilidad de tener un vehículo de la marca era comprar un Clase C usado, señaló el ejecutivo.

Novedad de la cuarta generación del modelo, el Clase A Sedán, actualmente, se fabrica en tres países: Alemania, Finlandia y México. Inicialmente, a la Argentina, llegará el fabricado en territorio azteca, que, en virtud de los acuerdos comerciales existentes con la Argentina, no tributa el arancel de 35% correspondiente a los vehículos importados desde fuera del Mercosur.