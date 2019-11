A pesar del lanzamiento fallido, la pick-up eléctrica de Tesla ya acumula miles de pedidos

A pesar de la fallida presentación, la pick-up eléctrica de Tesla acumula miles de pedidos a solo cuatro días de su presentación. El propio CEO de la automotriz, Elon Musk, se dedicó, durante las siguientes jornadas, a responder preguntas de los usuarios y despejar dudas de los potenciales compradores a través de su cuenta personal de Twitter.

El sábado 23 de noviembre, 24 horas después de su presentación en sociedad, el empresario anunció que ya había recibido 146.000 solicitudes por la Cybertruck. Un 42% de los pedidos eran para la versión AWD con motor dual, que tiene un precio de u$s 49.900, mientras que un 41% ordenó la AWD trimotor, el modelo más costoso con un valor de u$s 69.900. Solo un 17% eligió la versión más económica RWD de motor simple (u$s 39.900).

El modelo más premium recién comenzará su producción a fines de 2022, mientras que los otros dos entrarán en la fábrica un año antes.

Un día más tarde, Musk aseguró que los pedidos habían superado los 187.000 y a las pocas horas indicó que llevaban más de 200.000 solicitudes de precompra. “Sin ningún tipo de publicidad ni apoyo pago”, manifestó el empresario de origen sudafricano.

La presentación de la pick-up rápidamente se convirtió en tendencia no solo por la camioneta en sí, sino también por el fail que protagonizó el aparente blindaje de sus vidrios. El jefe de diseño de la compañía, Franz von Holzhausen, puso a prueba la resistencia de las ventanas con una esfera de acero. Este se astilló apenas sintió el impacto del lanzamiento.

Más tarde, Musk publicó videos de los tests previos en los que la esfera rebota contra el vidrio sin que este sufra ni un rasguño. “Hay lugar para mejoras”, exclamó durante el evento para descomprimir el incómodo momento. Sin embargo, en su cuenta, intentó explicar lo sucedido: “El impacto con el mazo agrietó la base del vidrio, por eso la esfera no rebotó. Tendríamos que haber probado primero con la esfera de acero contra el vidrio, luego darle con el mazo en la puerta”, detalló.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz