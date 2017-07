Los usados más buscados de la Web

La práctica de comprar y vender por Internet es un hábito instalado. Hoy, se puede comercializar desde ropa hasta casas, pasando por celulares, muebles y libros, y los autos no son la excepción. Su búsqueda en la Web tracciona gran parte de los sitios de clasificados, dejando en evidencia la valoración que tienen los vehículos para los argentinos.

Una de las plataformas que apuesta por el rubro es OLX, plataforma de clasificados online a escala global, se publican 3.900 autos en promedio en la Argentina. En la comparación general de productos, una de cada cuatro ofertas es de un auto. El sitio cuenta con un stock de 126.000 autos publicados, cuyos precios rondan entre los u$s 4.000 y u$s 20.000. La incidencia de Internet y sus plataformas de clasificados online es tan importante en el mercado de autos usados, que el 30% del tráfico pertenece a esa categoría.

Actualmente, la categoría Vehículos de OLX Argentina marca huella en el interior, con mucha fuerza en transferencias y patentamientos en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé, Tucumán y Neuquén. Los modelos más publicados son Volkswagen Gol (5,6%), Fiat Palio (3,1%), Renault Clio (2,5%), Fiat Uno (2,5%), Ford Fiesta (2,4%), Chevrolet Corsa (2,4%), Peugeot 206 (2,3%), y Ford EcoSport (2%).

En cuanto al rango de precios, en promedio, los modelos de Volkswagen se encuentran entre $ 130 mil y $ 260 mil; los de Fiat, entre $ 65 mil y $ 260 mil; los de Renault, entre $ 85 mil y $ 350 mil; los de Ford, entre $ 130 mil y $ 350 mil; los de Chevrolet, entre $ 150 mil y $ 260 mil; y los de Peugeot, entre $ 150 mil y $ 350 mil. Aunque también se pueden encontrar los conocidos Fiat 147 en valores por las nubes superando los $ 100 mil, para los amantes de los fierros.

Para comparar, en el mercado total, las estadísticas de la Cámara del Comercio Automotor (CAA), indican que, en mayo, se vendieron en el país 124.348 autos usados, lo que representa un crecimiento del 0,60% con respecto al mismo mes del año anterior (123.602 unidades). Durante los primeros cuatro meses del año, se vendieron 513.816 autos usados, 8,76% más que el mismo período de 2016 (488.968 vehículos). Según la CCA, en 2016, se vendieron 1.492.786 vehículos usados, siendo las marcas más populares Volkswagen, Ford, Renault, Fiat y Chevrolet.

La decisión de cambiar el auto tiene dos motivaciones básicas, la emocional y la funcional. En general, las búsquedas son primero para establecer rangos de precios, luego de identificación de marcas, después hay un proceso de verificación del tipo de publicación: que sea un vendedor reconocido, que tenga cercanía, que presente la documentación al día, que sea flexible y razonable con el precio, que demuestre datos de contacto verificables.

Otra búsqueda importante para comprar un auto es analizar y explorar la categoría Repuestos, ya que es un ítem que determina la posible compra. Los usuarios prefieren conocer el valor de los mismos para tener proyectar los costos de mantenimiento. Por otro parte, el valor de la reventa es un factor clave al momento de decidir la compra.

Mejores herramientas de publicación

Por qué seduce la plataforma online

En la carrera online, las motos también adelantan posiciones

Para aprovechar el auge de la demanda, OLX anunció recientemente el lanzamiento de Stockars, una herramienta digital de gestión que facilita la administración de anuncios de venta de autos usados y de alta gama. Se trata de un CRM que está dirigido a concesionarios de autos, agencias y vendedores para que puedan administrar sus anuncios en varias plataformas al mismo tiempo, permitiendo realizar el seguimiento de oportunidades de venta, post venta y reventa. La herramienta permite acceder al detalle del stock y compartirla con millones de usuarios. Actualmente 600 concesionarias argentinas están usando la app, indican en la empresa.Por último, en la Argentina la compra de un usado pasa por distintas etapas, el rango de precios, la marca y el modelo, el tamaño según las necesidades familiares, el valor de reventa, el nivel de seguridad y confort, el seguro y mantenimiento, el tipo de combustible, la funcionalidad, el estado general del auto. Si bien la búsqueda en minutos desde un smartphone brinda acceso a todas esas variables la decisión de compra final lleva su tiempo. Abrocharse el cinturón que el viaje recién comienza.// Ricardo Heurtley- Las plataformas digitales se posicionan como fuente de información sobre el universo real de posibilidades.- Permiten acceder a la oferta completa de forma remota. Esto ahorra tiempo, esfuerzo y dinero de desplazamiento.- Las plataformas de clasificados habilitan para realizar la búsqueda, tomando en cuenta los filtros, según la marca, modelo, año de fabricación del auto, kilometraje, tipo de transmisión, combustible.- Optimizan recursos para armar una selección de modelos que mejor se adaptan a la búsqueda.- Facilitan la comparación de alternativas.- Promueven un contacto directo entre el comprador y vendedor.- Ofrecen servicios de publicación gratuitos o a bajo costo.- Abren el espacio para que los interesados chateen directamente para evitar visitas y exposición excesiva, que redunda en ahorro de tiempo y mayor seguridad.The Winter is Coming" no sería precisamente el slogan para describir el mercado de motos en la Argentina. Es uno de los brotes verdes que puede mostrar el gobierno de Mauricio Macri.Las ventas vienen creciendo, según los propios fabricantes a un ritmo del 50% interanual. Sólo en seis meses se patentaron 324.803 motos, entre nacionales e importadas. Un dato relevante es que el 92% de las motos vendidas son fabricadas en el país, mientras que las importadas son el 8% y es un número que viene bajando desde 2015.Dentro del top ten de tendencias en los retailers más grandes de Internet, las motos figuran en la sexta posición de los productos más buscados. Los usuarios aprovechan los sitios de clasificados como AlaMaula o OLX para comparar precios, y tomar decisiones de compra. Las publicaciones de máquinas usadas en reconocidos sitios de e-Commerce y clasificados, hoy, ya suman, suman más de 50 mil. Entre las marcas más buscadas están Honda, Yamaha, Motomel, Zanella, Gilera y Kawasaki, que curiosamente no está dentro de las motos nuevas más vendidas.