La guía de los auto shows 2017

Los salones del automóvil son el lugar aprovechado por las automotrices para presentar sus últimas novedades, anticipar nuevas tecnologías y exhibir prototipos que adelantan los diseños de los autos del futuro.

El avance de la tecnología, sin embargo, ocasionó que diversas compañías se replanteen su participación en estas ferias. ¿Para qué invertir tantos recursos en un stand oficial si, con una cifra sustancialmente menor, se puede realizar un evento en un lugar privado y transmitirlo por Internet? Cualquier persona con acceso a un dispositivo móvil podría verlo desde el lugar y a la hora que quiera.



Destinar recursos a "otras alternativas de comunicación" fue el motivo por el que firmas de renombre se ausentaron de algunos de los salones más importantes del mundo. Lo hizo Ford en el último Salón de París, por caso. "Estamos estudiando otras vías de contacto con los potenciales clientes mediante lazos más estrechos y duraderos", explicaron oficialmente desde la marca del óvalo en aquella ocasión.



De la misma muestra -es una de las dos más grandes del mundo- se ausentaron Lamborghini, Bentley, Bugatti y Rolls-Royce, entre otras. He aquí otra cuestión: las automotrices de lujo creen más conveniente invertir en eventos de nicho, exclusivos de marcas Premium, que en exposiciones a las que acuden generalmente potenciales clientes de firmas generalistas.



Aun así, los salones siguen siendo el momento más esperado por la mayoría de las automotrices para mostrar sus avances, pero no está claro por cuánto tiempo seguirá siendo así. En 2017 se celebrarán cuatro de las cinco muestras más relevantes del planeta y, a nivel regional, el Salón de Buenos Aires será la principal atracción. Repasamos la agenda anual de los auto shows.

Salón de Frankfurt

Salón de Tokio

Salón de Detroit

Salón de Buenos Aires

Tendrá lugar del 14 al 24 de septiembre en el Messe Frankfurt Exhibition GmbH. Inaugurado en 1897 en Berlín, el Internationale Automobil-Ausstellung (así se llama oficialmente) celebrará este año su 67° edición.Durante la última, recibió la visita de 920.000 personas. De la muestra participaron 1.100 expositores de 35 países. De todas formas, el papel protagónico lo tuvieron, como siempre, las automotrices que allí “juegan de local”: Mercedes-Benz, Audi, BMW y Porsche.Para más información: www.iaa.deSe realizará del 30 de octubre al 6 de noviembre en el Tokio Big Sight, donde, en 2015, hubo 161 expositores de 11 países. Es, quizá, el menos neutral de los cinco salones “top”. Allí reinan las japonesas como Toyota, Nissan, Honda, Subaru y Suzuki, entre otras.Se inauguró en 1954. Actualmente, se realiza solo en los años impares. Más información: www.tokyo-motorshow.comSe está llevando a cabo por estos días, con el cierre programado para el 22. Es la feria automovilística más grande de los Estados Unidos. En 2016 contó con 815.575 visitantes y más de 270 expositores. Comenzó a celebrarse en 1899 y, actualmente, es -junto al Salón de Ginebra- la única muestra que se lleva a cabo todos los años, si tenemos en cuenta a las cinco más importantes. El lugar elegido para realizarla es el COBO Conference & Exhibition Center One de Michigan.Allí “juegan de locales” los tres gigantes norteamericanos: Chrysler (ahora asociado a Fiat), General Motors y Ford. Todos con sede en Detroit, aprovechan este salón para mostrar todo su potencial. Tal es así que Jeep, una marca del Grupo Fiat Chrysler Automobiles, confirmó que invertirá un billón de dólares para producir tres nuevos modelos desde 2020 en su país de origen, y uno de ellos será una pick up. General Motors, a su vez, exhibió el Equinox, un SUV mediano global que se lanzará a la venta en alrededor de 160 países. Aún no aseguran su comercialización local. Y Ford hizo dos anuncios históricos: su pick up F-150 tendrá, por primera vez, una motorización diésel y volverá a fabricar el mítico Bronco. Para más información: www.naias.com

Se desarrollará del 10 al 20 de junio, todos los días de 12 a 22 horas. Como ya es habitual, será en La Rural, el predio ferial del barrio porteño de Palermo. La muestra argentina es la segunda más importante de la región, por detrás del Salón del Automóvil de San Pablo. Es por eso que el de Brasil se celebra los años pares y el nacional, los impares, aunque las dos primeras ediciones se llevaron a cabo en 1998 y 2000.

Como consecuencia de la crisis económica que atravesó el país hacia fines de 2001 y en los años posteriores, la tercera edición del auto show porteño se concretó recién en 2005. Desde ese momento, a excepción de 2009 -ese año no se realizó-, el Salón se convirtió en una costumbre para las terminales locales y los fanáticos de los autos.

Además de ser una exhibición, la feria de Buenos Aires es un termómetro que marca la temperatura de la industria automotriz. Tal es así que, en 2015, luego de un 2014 con niveles de producción y ventas muy bajos, se ausentaron 17 marcas que operan comercialmente en la Argentina.

La ausencia más relevante del último Salón fue la de Citroën, porque fue la única empresa que produce autos en la Argentina que no participó, pero también se extrañaron los stands de BMW, Hyundai, Mini, Porsche, Subaru y Suzuki, entre otras marcas que presentaron stands muy atractivos en ediciones anteriores.

En el Salón de Buenos Aires 2015 se mostraron un total de 270 vehículos, entre los que hubo 55 novedades locales y regionales, y dos presentaciones mundiales. Dicha edición fue visitada por 458.008 personas, una cifra que representó una baja del 19% en comparación con los números de 2013, año en el que La Rural recibió a 564.706 visitantes.

Para el evento de este año se espera el regreso de varias automotrices ausentes en 2015. La lista completa de presentes se revelará en el transcurso de los próximos meses. Las marcas prometen una importante cantidad de lanzamientos para el Salón, entre los más de 100 que se estiman para 2017.

Para más información sobre el Salón de Buenos Aires: www.elsalondelautomovil.com.ar

Salón de Toronto

Salón de Dubai

Salón de Shangai

Salón de Ginebra

Del 17 al 26 de febrero en el Metro Toronto Convention Centre. Organizada por primera vez en 1974, recibió en 2016 cerca de 320.000 visitantes. Es relevante en Norteamérica, pero de segundo orden a nivel global.Se realizará del 14 al 18 de noviembre en el Dubai World Trade Centre. Organizado por primera vez en 1989, de la edición 2015 participaron 150 empresas de 30 países. Según la organización, fue visitado por 108.357 personas de Oriente Medio, África y Sudeste Asiático. Es conocido como el auto show más lujoso del mundo.Más información: www. dubaimotorshow.comDel 20 al 27 de abril en el International Convention Center. Organizada desde 1985, esta feria “de segundo orden” contó en su última edición con 2.000 expositores y 928.000 visitantes.Para más información: www.autoshangai.org

Se realizará del 9 al 19 de marzo en el Palexpo, donde el año pasado asistieron 700.000 visitantes para observar las propuestas de 220 expositores. Organizada por primera vez en 1905, se lleva a cabo todos los años. Es una de las cinco ferias automovilísticas más grandes del mundo. Allí participan empresas de autos, de componentes y de repuestos, entre otros rubros.

A diferencia de Detroit, París, Frankfurt y Tokio, Ginebra es el único de los gran auto shows en el que no hay automotrices locales. Es por eso que se lo conoce como “el salón de los neutrales”. En el norteamericano, mandan General Motors, Chrysler y Ford. En el francés, Renault, Peugeot y Citroën. En el alemán, Mercedes-Benz, BMW, Audi y Porsche. Y en el japonés, Toyota, Nissan, Subaru, Suzuki y Honda.

Para más información sobre el Salón de Ginebra, ingresar a:

www.salon-auto.ch