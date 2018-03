"La carrera dio una foto real del público"

El mendocino Orlando Terranova, presidente del grupo OSD, organizador de la segunda fecha del campeonato mundial Moto GP en la Argentina, evaluó que "ahora empieza a bajar la espuma" y es posible conocer con una mirada sensata sobre lo que puede ofrecer este espectáculo deportivo en la Argentina profunda.

En una charla con RPM, Terranova -conocido por correr en las últimas ediciones del Dakar- consideró positivo el número de asistentes y confirmó que la competencia continuará tres años más en Santiago del Estero. La voluntad política, el derrame en el sector privado y los ingresos que genera la llegada de moteros de varias partes del país y de la región le marcan una buena perspectiva a los organizadores.



- ¿Cómo transcurrieron los preparativos de la competencia?

El tercer año significó un gran desafío, porque nos mostró el mercado real de público. Según Dorna Sport, el organizador mundial, el ticketing del tercer año te da una foto real de lo que genera el evento. Estamos conformes porque este es un evento que requiere de los espectadores un esfuerzo importante en materia de logística y de gastos.



- ¿Cuánto cuesta asistir al Moto GP?

La entrada suele ser baja respecto al gasto total. Hay que tener en cuenta que movilizarse a Termas de Río Hondo, desde los grandes centros urbanos, implica un viaje de 800 kilómetros, en promedio. Luego se suman gastos de hospedaje y otros consumos, que llevan al espectador a no desembolsar menos de u$s 1.000 o $ 15.000. La buena noticia es que este año hemos tenido casi un 20% de espectadores que vienen de Brasil, Chile, Colombia, Perú o Paraguay, lo que elevó a casi al doble los ingresos de divisas del extranjero. El último mes también subió la demanda de sectores del campo, lo cual fue muy bueno y produjo un impacto fuerte en las ventas.



- Se habla mucho del beneficio que tiene la ciudad y la provincia con este espectáculo. ¿Cómo evalúan ustedes el beneficio social del evento?

Al martes 29 de marzo estábamos con un 32% de aumento de volumen de ventas de tickets respecto al año anterior, y un 15% debajo de la primera edición. Si multiplicás los valores del ticket por las 42.000 personas que vinieron de afuera de la ciudad, tenés el impacto económico en términos generales. También muchas empresas trajeron invitados, y algunas marcas hicieron activaciones, que también atraen gente. La idea es que el evento derrame en la ciudad, y eso se nota. Cuando empezamos, hace tres años, la producción usaba un hotel apart que tenía 40 habitaciones. Ahora ya tiene más del doble de piezas y otros servicios.



-¿Cuánto cuesta traer la carrera hasta el interior profundo de la Argentina?

Para la carrera, necesitamos al menos 2.000 personas. Hay gente que arrancó la semana anterior y otro tanto que empezó dos días antes del evento. En total, gastamos $ 55 millones. Un 35% del costo queda en la provincia, con proveedores locales y que han mejorado la provisión de servicios y de productos a lo largo estos años. Otro resto es de proveedores de Córdoba, Rosario, Mendoza y Buenos Aires. También, el operativo logístico insume mucha plata: los aviones que trajeron las motos y demás equipos costaron cerca de u$s 500.000.



- ¿Cuál es el vínculo que mantiene Grupo OSD con Dorna?

Firmamos un acuerdo con ellos y debemos cumplir ciertas obligaciones. A partir de ahí, Dorna genera ingresos por derechos de televisación. Nuestro reto es darle mucha visibilidad a la fecha argentina en el calendario del año.



- ¿Qué evaluación hacen de estos tres años de organización de la carrera?

El primer año fue difícil desde el punto de vista técnico. La obra se terminó en la fecha y al término hicimos un análisis de los errores y de los aciertos. En 2015 hubo una percepción superior sobre la calidad de las tribunas, los baños, las pantallas, los techos, etcétera. La gente nos dio un mensaje con el ticketing, porque el primer año hubo fallas. Y para distinguir y atraer más público, este año hicimos una Fan Zone en un lugar alternativo para que el centro no colapse. La entrada fue gratuita y destacaron las actividades culturales, los espectáculos musicales y los momentos de contacto con los pilotos.



- ¿Encontraron voluntad pública y privada para renovar el contrato y mantener la fecha en la Argentina?

El proyecto continuará en Termas de Río Hondo. Teníamos un acuerdo tácito de extensión de contrato, con un documento a firmarse, y que finalmente se firmó.



- ¿La Fórmula 1 está muy lejana en las posibilidades argentinas?

La Fórmula 1 es una meta. Con economías golpeadas en varias partes del mundo, creemos que habrá oportunidad para llevar la Fórmula 1 a otras regiones. Pero, no hay nada firme a nivel país.



- ¿Desde tu visión de empresario, qué hace falta para convencer a Bernie Ecclestone?

No estoy en condiciones de hablar certeramente porque no tengo información. La gran decisión es ver si querés una Fórmula 1 federal. El Autódromo Gálvez necesita una inversión importante; si no, la única posibilidad es Termas. Pero Ecclestone tiene que decidir si quiere venir hasta acá. El Moto GP busca ciudades secundarias; la Fórmula 1, en cambio, busca más glamour, ciudades grandes. Esta es una hipótesis, pero creo que el autódromo de Buenos Aires debe hacerse de nuevo para un evento de estas características, con una inversión mínima de u$s 30 millones. Creo que le hace mucha falta.