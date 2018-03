Hero desembarca en la Argentina

Este año se esperan grandes novedades para el mercado de las dos ruedas, con lanzamientos de productos que antes no podían ingresar al país, como los de gama alta y premium. Pero al mismo tiempo aparecen nuevas jugadoras que apuestan al segmento de baja cilindrada, el de mayor volumen de venta en el país. Este es el caso de la india Hero MotoCorp, la mayor fabricante de motovehículos del mundo que produce desde scooters hasta modelos con motores de 250 cc. La misma tiene sede en Nueva Dehli, en ese país es "número uno" de ventas con un 46% de market share y busca conquistar nuevos territorios a fuerza de la confianza en sus productos. Pero para que queden claras las grandes ambiciones que tiene la marca sobre el mercado doméstico, a la presentación en sociedad en Argentina viajó Pawan Munjal, CEO y presidente de la compañía. Este empresario de 63 años es Ingeniero Mecánico, heredó de su padre el liderazgo de Hero y llevó a la empresa familiar a estar presente en 35 mercados, siendo el argentino el más reciente.

Pero esta no es la primera vez que Munjal pisa suelo criollo. En 2014 ya lo hizo con motivo de una reunión con Débora Giorgi, por entonces Ministra de Industria de la Nación.

Su intención era instalar una línea de producción, y estuvo cerca de concretar la compra de una parte de una conocida empresa local, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto por diferencias en la tasación de la misma, como así tampoco fue fácil localizar un socio comercial para ensamblar modelos, como segunda alternativa.

El tiempo pasó y algunos factores se acomodaron para finiquitar la llegada de Hero al país. Antes de la presentación, el CEO de la compañía se reunió con el presidente Mauricio Macri, a quien le comunicó los planes para nuestro mercado: en los primeros cinco años se invertirán u$s 10 millones destinados a comunicación de imagen de marca y marketing, monto que aumentará según la evolución en el sector doméstico. Asimismo, los cuatro productos que lanza en esta primera etapa son ensamblados en Villa Rosa, en la planta bonaerense que Marwen (socio estratégico que anteriormente fabricaba productos de la china Jianshe y ahora es distribuidor de Hero en el país), inauguró en 2015 y que tiene una capacidad para 5.000 unidades anuales. La red de ventas está a cargo de 40 concesionarios (provistos por Marwen) y en Hero esperan que se estire a 95 para fin de año. Todos comenzarán comercializando los modelos Dash, Hunk, Hunk Sports e Ignitor.

La primera de ellas es un scooter de 110 cc, mientras que las otras dos son CUVs de 150 cc. La novedad más importante pasó por la presentación mundial de la Ignitor (en otros mercados conocida como Glamour), el primer modelo en la historia de la marca en ser presentado fuera de India, aprovechando el paso del equipo oficial por tierras argentinas en ocasión del Rally Dakar. Cumple con las normas de emisión BS-IV, está propulsada por un motor monocilíndrico OHC de 125 cc capaz de entregar 11 CV a 7.500 rpm, y viene con dos variantes de alimentación (carburador e inyección). Además, incorpora el sistema i3S, que apaga y arranca el motor automáticamente cuando la moto está detenida. Al cierre de esta edición no había precios confirmados para cada versión dado que las mismas se encuentran en proceso de homologación, aunque sí remarcaron que tendrán "un precio algo superior al de la competencia".

Mucho optimismo

46% es la participación de mercado tiene Hero en la India, su país de origen.

En conferencia de prensa, los directivos de la marca se mostraron confiados del posicionamiento de sus productos respecto a los rivales. Los mismos ocupan la franja media del mercado, pero con "mejor calidad y confiabilidad", según voceros de la compañía. Así las cosas, las motos Hero se situarán varios escalones por arriba de sus pares de China, por lo que ocupará un lugar entre éstas y las japonesas.En cuanto a la inversión en el país, se recalcó que la suma está orientada a la comunicación e imagen de marca, destacando que Diego Simeone, actual director técnico del Atlético de Madrid, será el embajador Hero en toda la región. En cuanto a su encuentro con el presidente Macri, Munjal solo recalcó la recepción cálida que tuvo y su pedido por acelerar los procesos de homologación de sus productos para iniciar las actividades comerciales lo antes posible. Además, ante la consulta de si hubo un pedido especial del mandamás argentino para una mayor integración de moto partes nacionales en un futuro, su respuesta fue negativa.Pero luego de la conferencia de prensa llegó el turno de la gran presentación oficial que tuvo lugar en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la Ciudad de Buenos Aires, y a la cual asistieron hasta miembros del Gobierno Nacional. La puesta en escena llamó la atención de propios y extraños, y genera expectativa tan gran apuesta por Argentina. Si bien jamás se pronunciaron en relación a un número específico de ventas esperado para este año, desde la Hero sí arriesgan seguros a que dentro de "cinco a diez años estaremos entre los líderes del mercado".//Lucas Amestoy