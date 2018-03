Venezuela, arde la disputa política en plena crisis económica

Así como lo vaticinaron los expertos en política internacional, el país es un cuadrilátero donde se disputan el poder el Parlamento y Nicolás Maduro. La más reciente pelea se ha dado alrededor de la acción legal emitida por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que inhabilita las decisiones que hasta el momento emprendió el Congreso en el ejercicio de sus facultades.



Mientras la Asamblea decide cómo va a proceder frente a esta sentencia, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) está buscando que se decrete el estado de emergencia económica vía la Sala Constitucional del TSJ, aduciendo La Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción que eliminaría la instancia del legislativo para su aprobación.



"En este momento, judicialmente se toman decisiones que tienen un alto talante político y en este sentido se podrían generar mecanismos extraordinarios para intentar darle mayor maniobra al Gobierno", dijo Ronal Rodríguez, miembro del Observatorio sobre Venezuela de la Universidad del Rosario.

De haber un decreto, no hay optimismo frente a lo que podría hacer el presidente Nicolás Maduro por la recuperación económica, debido a lo poco que logró con el poder que le brindó la Asamblea anterior, liderada por Diosdado Cabello, para que por medio de leyes habilitantes hiciera reformas en temas de tasa cambiaria e impuestos.



"El cambio que necesita Venezuela es radical porque es el resultado del fenómeno de la enfermedad holandesa que vivió el país al no mejorar el aparato productivo en época de bonanza, mientras que sí se realizó un gasto de las reservas", indicó Jorge Iván González, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional.

Ante una reducción de cerca de la mitad de las reservas que llegarían a u$s 7.000 millones, según cifras publicadas por el diario español El País, las estrategias que debe asumir el Gobierno tendrían que ser estructurales. Sin embargo, los analistas creen que el diseño del presupuesto de la nación (u$s 246.300 millones) para 2016, no es una buena señal respecto a los grandes cambios económicos que podría hacer Maduro.



"El presupuesto no se hizo bajo términos reales; es decir, teniendo en cuenta los créditos adicionales, la inflación y las proyecciones sobre el precio del petróleo cercanas a como estarían en el mercado internacional este año (por debajo de u$s 30)", añadió Rodríguez.



Así mismo no se espera que el estado de emergencia defina de dónde saldrán u$s 22.000 millones por concepto de deuda por los que el país deberá empezar a responder a mitad de este año. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, informó que el parlamento está listo para debatir a partir de hoy el Decreto de emergencia económica anunciado por los diputados de la bancada oficialista.



Márquez puntualizó que abrirán las puertas de la AN para que el pueblo se entere de la realidad económica. "Daremos el debate con respecto con muchos argumentos que es el fracaso de un modelo económico que el Gobierno no debe seguir defendiendo".



El primer vicepresidente de la AN dijo que le dan la bienvenida al debate sobre el decreto. "Que diga el Presidente cuáles son sus propuestas, y desde la Asamblea le diremos cuales son las nuestras para rescatar a la economía de la familia venezolana". Luego resalto que en este parlamento no se le huirá al debate, "cinco años estuvimos batallando para el debate y el Partido Socialista Unido de Venezuela nunca aceptó".



El diputado Víctor Clark, electo por el Psuv en Falcón, recordó que la propuesta de emergencia económica no fue presentada el pasado miércoles en la sesión ordinaria por el carácter violatorio que ha tenido la nueva directiva del Poder Legislativo. "Fuimos a proponer el acuerdo de debate y respaldo al decreto de emergencia económica y no fue posible", dijo