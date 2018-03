Uruguay tuvo la primera caída en exportaciones desde 2009 y prevén un mal 2016

El 2015 quedará grabado como un mal año para el sector exportador uruguayo, acostumbrado a registrar tasas de crecimiento superiores al dígito. La merma de la demanda pero principalmente de precios de los principales productos de la canasta exportadora pasaron factura al cierre del año pasado. Tras cuatro años de desaceleración en las exportaciones uruguayas, 2015 cerró con la primera caída en las ventas al exterior desde la crisis financiera internacional de 2009 debido tanto a un deterioro en el precio de los principales productos de exportación como de los destinos comerciales más relevantes. El año pasado, las colocaciones de bienes al exterior totalizaron u$s 8.967 millones, lo que implicó una caída de 11,6% frente al acumulado de 2014, de acuerdo con los datos divulgados ayer por el Instituto Uruguay XXI.

De este modo, el declive fue el primero en seis años. En 2009 hubo una caída de 10% en las exportaciones uruguayas como consecuencia, principalmente, de la fuerte crisis financiera que golpeó a las principales economías mundiales. Para encontrar otra caída hay que remontarse a la debacle de 2002, cuando las ventas cayeron 8%. Mientras que en 2010 las ventas al exterior repuntaron fuertemente (27%) al año siguiente comenzó un proceso de continua desaceleración que llevó a que en 2014 las colocaciones fuera del país se mantuvieran prácticamente sin cambios, con una leve suba de 0,5% interanual. La carne vacuna volvió a liderar el ránking de exportación por producto (16% de participación) y desplazó a la soja al tercer lugar (13%).

Las exportaciones de carne vacuna le reportaron divisas al país por u$s 1.432 millones, una merma de 2,3% en valor respecto a 2014 pero una suba en volumen de 5,2%. En tanto, la celulosa escaló al segundo lugar con ventas por u$s 1.266 millones (+43,8%) y una participación del 14%. Las ventas de soja sumaron u$s 1.123 millones, una merma del 31% respecto al año pasado. La economista María Laura Rodríguez, de la Unión de Exportadores, trazó un panorama desafiante para los exportadores uruguayos en 2016. "Las perspectivas son complejas porque no hay en el horizonte de corto plazo ningún cambio que nos haga pensar que la tendencia se va a revertir", dijo la experta. En ese sentido, explicó que la situación mundial "sigue siendo poco favorable", el único mercado relevante para Uruguay en crecimiento sostenido es Estados Unidos.