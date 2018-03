Uruguay regulará por ley a las aplicaciones como Uber y Airbnb

En medio de la polémica por Uber y ante el insistente reclamo de los taxistas para que se bloquee ese servicio que conecta a clientes con conductores particulares, el presidente Tabaré Vázquez anunció que el Poder Ejecutivo prepara un proyecto de ley para regular esa "y todas las aplicaciones que quieran llegar al país".

"El nudo del asunto está en que quien venga a trabajar al país lo puede hacer con libertad pero cumpliendo estrictamente la normativa", dijo Vázquez

"Si están dispuestos a cumplir con esa reglamentación, trabajarán libremente; si no están dispuestos no lo van a hacer porque este es un país serio y responsable donde tenemos normas de convivencia que todos tenemos que respetar", agregó Vázquez.

El anuncio del mandatario tiene lugar después de que el Congreso de Intendentes decidiera poner en funcionamiento una comisión para estudiar las diferentes medidas que podrían tomar los gobiernos departamentales sobre las operaciones de Uber.

El presidente del Congreso de Intendentes y jefe comunal de Cerro Largo, Sergio Botana, dijo: "Es claro el desvío de la normativa pero no es fácil detectar quién está incumpliendo y tampoco es fácil sancionarlos, por lo cual es necesario desarrollar algunos instrumentos para poder poner a disposición de quienes quieran sancionar". Los intendentes afirman que no se puede negociar con Uber en las circunstancias actuales y que la empresa debería dejar de funcionar para abrir una instancia de diálogo.

Hace diez días, una encuesta de Equipos Consultores que divulgó el semanario Búsqueda reveló que solamente el 3% de los montevideanos usó la aplicación, que está operativa desde mediados de noviembre. De todos modos, el 37% de los consultados opinó que el servicio brindado por los choferes de Uber es "mejor o mucho mejor" que el que brindan los taxistas.

Otra aplicación polémica es Airbnb, que permite a los oferentes de alojamiento contactarse con particulares, lo que generó quejas de agentes inmobiliarios por "competencia desleal".