Todos contra Amazon en España

Tres noticias diferentes en apenas una horas enfrentan a dos negocios en principio tan distantes como el gigante de la distribución online Amazon y el banco BBVA, y a un tercer gigante, en este caso textil, Inditex.

La primera, basada en un informe de CB Insights: "Everything You Need to Know About What Amazon is Doing in Financial Services", redunda en algo ya conocido de la empresa de Jeff Bezos, al decir que la banca en la sombra de Amazon ya compite con las entidades tradicionales.

La segunda sorprende más: BBVA se lanza a vender alimentos frescos a través de su canal online.

La tercera: Inditex venderá en todos los países del mundo de forma online en 2020. Muestra cómo, para aspirar a seguir siendo un gigante, los conceptos digitalización y mercado global son imprescindibles.

Centrándonos en las dos primeras, por lo peculiar que inicialmente resulta la comparación, que Amazon lleva años tratando de conquistar cuantos sectores pueda, incluido el de servicios financieros, es algo conocido. Sin embargo, resulta curioso que BBVA se lance precisamente a uno de los negocios más complicados en Internet, el de la venta de alimentos frescos, además de desarrollar su propia digitalización y financiar empresas fintech (especializadas en servicios financieros online).

No es probable que en la estrategia de BBVA esté el convertirse en proveedor de alimentación en la Red. Pero si Amazon utilizó su plataforma de venta de libros online como base para recabar datos y experiencia para un negocio global y multiservicio, la banca ya posee uno de los bienes más preciados en la nueva batalla digital: terabites de información de sus clientes.

Ahora los está poniendo en valor, y al igual que Amazon experimenta en cada sector en el que entra, BBVA hace bien en tantear segmentos de negocio digital, por complicados que parezcan (vender más de un 1% en alimentación online es considerado todo un éxito hoy en día). Es cierto que su canal Decomprasbbva no es esencial en el negocio central del banco, pero la experiencia de vender, y financiar, teléfonos móviles o material escolar y ahora algo tan complejo como los frescos le aportará conocimiento en un mercado digital cuyas barreras cada vez son más difusas y que se juega a escala mundial.

Mientras se van aclarando las hoy confusas y desiguales reglas de juego, los nativos digitales abren tiendas a pie de calle y los negocios tradicionales desembarcan en Internet en una competición en la que quien más gana es el consumidor.

En este caso, mientras que Amazon y otros como Google van desembarcando en el negocio de los servicios financieros, la banca está desplazando sus pesadas estructuras (cada vez menos pesadas con el cierre de oficinas) hacia el mundo digital.

La de BBVA no es la única iniciativa reciente a la hora de invadir nuevos territorios. CaixaBank ya desató la alerta entre los comerciantes al abrir en julio una tienda en Málaga para vender móviles y electrodomésticos.

Amazon no es un banco ni está sometido a la misma regulación ni reglas que éstos. Mucho menos, BBVA o el resto de la banca aspiran a ser superalmacenes... Por ahora. Eso sí, el futuro está por escribir y todos hacen sus pruebas.