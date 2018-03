Tabaré eligió a una empresaria que estudió en la UBA para ordenar la petrolera ANCAP

Antes que nada ejecutiva y bastante ajena al sistema político; con posible llegada en el gobierno argentino de Mauricio Macri; con un pasado reciente en el que fue una de las mujeres más poderosas de México; persona de confianza de la Ministra de Industria Carolina Cosse y especialista en el negocio del gas natural.

Esas son algunas de las características de Marta Jara, la mujer que el presidente Tabaré Vázquez eligió para presidir ANCAP en uno de los períodos más convulsionados de la petrolera, con el Frente Amplio dividido en torno a la pasada gestión del ente y la oposición marchando ante la Justicia para presentar denuncias de presuntas irregularidades cometidas durante la gestión del actual vicepresidente Raúl Sendic.

Para ocupar ese lugar que quedó vacante tras la renuncia de José Coya y que será centro de atención por lo menos hasta el final de este período de gobierno, Vázquez evitó inclinarse por personas vinculadas con el astorismo y el sendiquismo, los dos sectores que se han pasado cuentas por las finanzas de la petrolera.

Fuentes del gobierno dijeron a El Observador que en la interna del oficialismo esa carencia de vinculación política fortalece a Jara porque no tiene preferencias por algún sector pero tampoco se siente "anti" nada.

"Es un honor que el Presidente de la República haya pensado en mí para la importante tarea de conducir los destinos de ANCAP. Es una gran responsabilidad que estoy dispuesta a asumir con todo mi empeño. Aguardaremos que el Parlamento defina si accede a conceder la venia para la designación", declaró Jara.

Desde 2012 Jara ha ejercido como gerenta general de Gas Sayago, empresa que desarrolla el proyecto de extracción de gas natural, uno de los de mayor enjundia de la historia uruguaya. Desde ese lugar, ha tenido una estrecha relación con la ministra de Industria, Carolina Cosse, quien se mostró satisfecha con la nueva designación.

La oposición ha sido crítica con lo hecho por el gobierno con la regasificadora porque dicen que no controló debidamente a la multinacional encargada de la obra que tuvo varios retrasos. Por eso, la elección de Jara no fue bien recibida por blancos y colorados.

Jara es ingeniera química recibida en la universidad argentina UBA. Tiene 23 años de experiencia internacional en el sector de hidrocarburos y se especializó desde el 2001 en el negocio de gas natural y gas natural licuado. Entre 2009 y 2012 presidió las compañías de Shell en México, cargo que le permitió reunirse regularmente con el por entonces representante de esa empresa en Argentina, Juan José Aranguren. Aranguren es ahora ministro de Energía del gobierno de Mauricio Macri quien está dispuesto a comprarle gas natural a Uruguay. Mientras ocupó ese cargo en México, fue calificada por una revista económica como una de las 50 mujeres más poderosas de ese país.