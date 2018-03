Sorpresiva renuncia de la titular del Partido Popular de Madrid por casos de corrupción

La histórica dirigente política Esperanza Aguirre anunció ayer su dimisión como presidenta del Partido Popular (PP) de Madrid ante "la gravedad de las informaciones" aparecidas en los últimos días relacionadas con el PP madrileño de Madrid y una supuesta financiación irregular. Si bien no proporcionó ninguna pista sobre quién podría heredar su cargo, sí confirmó que pretende seguir como portavoz del partido en el ayuntamiento de Madrid.

Aguirre hizo estas declaraciones ayer, durante una rueda de prensa convocada por sorpresa tres días después de que la Audiencia Nacional ordenara el registro del despacho del ex gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez.

La ex presidenta del PP señaló que en estos últimos días se han conocido una serie de noticias de "trascendencia" relacionadas con su fuerza política y dijo que "habrá que confirmar y calibrar" todas esas acusaciones y que no se tienen que dar "por absolutamente ciertas" ya que no están "demostradas".

Aguirre defendió su inocencia porque, dijo, "no hay nadie que piense que yo me haya llevado un duro" y señaló que no le "consta" que haya habido financiación irregular en el PP de Madrid. Eso sí, la ex presidenta reconoció su culpa por no vigilar lo que ocurría ya que, afirma, "desde el primer día que llegué no me he ocupado de las cuestiones económicas del partido porque había cuatro personas y ahora me doy cuenta de que debería haberlo hecho".

"No tengo responsabilidad directa pero sí tengo una responsabilidad política que asumo porque creo que hay que asumir las responsabilidades políticas y por eso les anuncio mi dimisión", dijo.

Su decisión, según confirmó la propia Aguirre, cuenta con la comprensión del presidente del partido, Mariano Rajoy. Preguntada sobre si él debería seguir el mismo camino y dimitir por el "caso Bárcenas", Aguirre aseguró que ella no es quien "para dar ningún tipo" de lección.

"Dejo el PP de Madrid porque asumo la responsabilidad política de todos estos años, en los que se han hecho cosas muy buenas", ha insistido, al tiempo que ha destacado que se trata de una decisión "personal".

Aguirre también destacó que los casos de corrupción que están apareciendo sobre el PP "nos está matando a todos‘ . Esas noticias "hacen no que llueva sobre mojado sino que llueva sobre una inundación. La gente quiere gestos y por eso dimito", recalcó.

Tras su dimisión, ayer la dirección nacional del Partido Popular se inclinó por crear "una gestora" para dirigir el PP de Madrid tras la dimisión de Aguirre.