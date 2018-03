Puigdemont fue detenido en Alemania y declarará ante un juez local

El ex presidente de la Generalitat declarará hoy ante un juez local en el estado federado alemán de Schleswig-Holstein, cuya Fiscalía estudiará la euroorden emitida contra él. La policía alemana "ha retenido" al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont cuando éste acababa de cruzar en coche la frontera desde Dinamarca a raíz de la euroorden de detención cursada por la justicia española, informó el abogado del ex president Jaume Alonso-Cuevillas.

Por su parte, las autoridades alemanas confirmaron oficialmente al Gobierno español el arresto del ex president, tras lo cual quedó bajo custodia policial, y fue trasladado al centro penitenciario de Neumünster, al sur de Kiel.

Los servicios secretos españoles alertaron a las autoridades alemanas de que el ex presidente catalán podría estar en su territorio. El arresto materializó gracias a la cooperación entre la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA) y la Policía Nacional española (Comisaría General de Información y División de Cooperación Internacional), en coordinación con el CNI. Alonso-Cuevillas indicó que la defensa de Puigdemont que tiene otro abogado que lo representa ante la justicia belga está poniéndose en contacto con abogados alemanes para organizar la asistencia jurídica del expresidente catalán. También ha explicado que Puigdemont volvía a Bélgica para "ponerse, como siempre, a disposición de la justicia belga".

Paul Bekaert, abogado de Puigdemont, confía en que Alemania no entregue a su cliente a la justicia española, incluso si los delitos de los que se le acusa también existen en el código penal alemán. Entre los motivos para justificar su opinión, Bekaert ha citado que "esta orden está siendo abusada con fines políticos, para encarcelar a oponentes políticos", que "España está aparentemente derivando en una dictadura", y que "no hay separación de poderes ni democracia parlamentaria, porque los elegidos por la gente ahora están en la cárcel".

En Barcelona, tres personas fueron detenidas por la policía regional catalana (Mossos dEsquadra) en las protestas que tuvieron lugar por la detención de Puigdemont. La concentración frente a la Delegación del Gobierno vivió momentos de tensión entre centenares de manifestantes y los agentes antidisturbios de los Mossos dEsquadra. El diputado de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) Carles Riera llamó a "parar" Cataluña y a realizar una "huelga general" en contra de la detención de Puigdemont, y la entrada en prisión de exconsellers y diputados catalanes.