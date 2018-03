Por el bajo precio de la energía, empresas del sector cierran o se van de Chile

El bajo precio de la energía sigue golpeando al sector de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC). Esta vez se trata de la geotermia que, tras quince años de activo trabajo de prospección, cesará su actividad en el país y dejará como saldo la instalación de una única central de generación, al menos en el mediano plazo.

"Los números simplemente no dan", dice Rüdiger Trenkle, gerente general de la neozelandesa Mighty River Power, empresa que en su país de origen es el principal operador de este tipo de instalaciones y que en las próximas semanas abandonará el país definitivamente.

Similar es la situación de Antofagasta Minerals y la australiana Origin, que en abril bajarán en forma definitiva la cortina de Energía Andina, empresa donde son socias y que tras ocho años de trabajo conjunto cerrará sin concretar proyectos.

"La geotermia se acabó", dice el gerente general de esta última firma, José Manuel Soffia, quien agrega que los más de u$s 300 millones invertidos, con mayor intensidad en los últimos ocho años, se perdieron y lo único que quedará es el conocimiento y la información que se levantó en este período.

Uno de los cuatro proyectos de este tipo que presentaban mayor avance era de la filipina EDC, que en octubre anunció la paralización de sus trabajos por el deterioro en las condiciones del mercado, a raíz de la caída en el precio del petróleo.

En el sector comentan que esta empresa encargó a un profesional local el análisis de las perspectivas reales de desarrollo para tomar una decisión final, aunque dado el escenario actual todo apuntaría al cierre.

Junto a los ya "normales" desafíos de la industria en Chile, esto es costos de exploración y explotación mayores que la realidad internacional (por condiciones logísticas y climáticas), se sumó ahora la baja en los precios de energía, lo que diezmó las posibilidades de desarrollo de estos proyectos.

Soffia, que también preside el Consejo Geotérmico, explica que para cubrir todos esos riesgos y obtener un margen de rentabilidad, se requiere cerrar contratos con precios en torno a los u$s 120 por MWh, muy por encima de los promedios en torno a u$s 50 por MWh de la actualidad.

Aclara que los costos de la geotermia son altos en la fase inicial, pero luego tienden a disminuir, pues es una fuente de energía que es de base, es decir, está disponible más del 90% del tiempo, a diferencia de lo que sucede con la solar y eólica, cuyos impulsores también están pasando dificultades a raíz de los bajos precios de la energía.

Agrega que otros atributos de esta fuente de energía son su bajo nivel de emisiones y la autonomía que ofrece respecto de combustibles fósiles importados, como el gas natural licuado y el carbón.