López Obrador quiere firmar la paz con los empresarios mexicanos

El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (Morena, PT y PES) quiere una reunión con el Consejo Mexicano de Negocios para saber cuál será la actitud de los empresario con él, y destacó que acudirá en plan de conciliación.

El aspirante presidencial comentó que en el encuentro expondrá con exactitud el plan de gobierno que impulsaría en caso de ganar los comicios del 1 de julio, y "para que no haya malos entendidos".

Afirmó que escuchará y atenderá lo que a su vez le expongan los empresarios, porque "lo mejor es que haya dialogo".

López Obrador dijo que se tratará de una reunión informativa de su parte, aunque dijo no saber cuál será la actitud de los empresarios con él.

"Nosotros estamos luchando para que haya en México una auténtica democracia, no estamos construyendo una dictadura, y en la democracia es válido que haya diferencias, se tiene que garantizar el derecho a disentir, el derecho a la crítica. Qué bueno que no pensemos igual, es decir, qué bueno que tengamos puntos de vista diferentes, porque eso es la democracia, es pluralidad, no es pensamiento único. Si ellos tienen otra manera de ver los grandes problemas de México, y sus soluciones, qué bien, yo tengo ya un diagnóstico de lo que le pasa al país, y qué es lo que se necesita, cuál es el remedio. Voy a informar y a escuchar sus puntos de vista, y a que haya comunicación de ida y vuelta".

Cuestionado de la posibilidad de que acusan empresarios como Alberto Baillères, que ha criticado a los candidatos populistas, López Obrador dijo: "¿Cuál es el problema? No pasa nada, somos libres. Al momento que ellos expongan sus motivos, sus razones, yo voy a dar respuesta; yo estoy convencido de que el principal problema de México es la corrupción, y ya saben cómo soy de perseverante".

"No sabemos qué términos (vayan los empresarios). Yo voy en un plan de conciliación, yo siempre extiendo mi mano franca; yo no odio a nadie, yo lo que creo es que hace falta un cambio verdadero, una transformación y que se debe de acabar con la corrupción y con la impunidad, porque en México hay mucha desigualdad económica y social y mucha pobreza, entonces se necesita un cambio porque el PRI y el PAN representan lo mismo, porque han hundido al país".

¿Y si le piden que ofrezca disculpa por haberlos llamado traficantes de influencias? se le preguntó.

"Tengo pruebas de lo que yo digo, yo no acuso sin pruebas", respondió el candidato presidencial.