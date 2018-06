Iván Duque llega a la presidencia de Colombia con una economía en orden

Iván Duque Márquez no solo se convirtió en el presidente más joven de la República de Colombia, sino que es quien más votos sacó en las urnas al sumar más de 10 millones de sufragios. Fueron las elecciones más caldeadas desde el discurso, pero las más pacíficas desde el orden público. No es menor que los partidos de izquierda hayan sacado más de ocho millones de votos en torno a Gustavo Petro, quien no solo se lleva un enorme caudal electoral, sino que se convierte automáticamente en senador para la legislatura.

La economía que recibe Duque no está en su mejor momento, pero las cifras son buenas. La economía está en plena recuperación luego del histórico choque que sufrió con la baja de los precios del petróleo y que muchos proyectaban crecimientos del PBI por debajo de 2%.

La confianza del consumidor creció 18% desde enero del año pasado, la de los industriales 6% desde mayo de 2017. Las ventas al por menor se expandieron casi 6% en el primer bimestre, las inversión extranjera de portafolio en más de 18% y la diferencia entre las tasas de interés reconocidas en los títulos que emite el Gobierno con las del Tesoro de Estado Unidos está en su nivel más bajo, de 174 puntos, frente a los 395 de febrero de 2016. Las exportaciones totales aumentaron 14%, de las cuales las no tradicionales subieron 22%.

La inflación está encaminada o encajada debajo del techo que le puso el Banco de la República. Lo más probable es que cierre en menos del 3,5%. Esta variación de los precios se nota en la tendencia a la baja de las tasas de interés que deben seguir su tendencia hasta llegar a 3,25%. La otra cifra fundamental tiene que ver con la "bonanza" petrolera. El precio del barril de petróleo se consolidó por encima de los u$s 60.