Exportaciones petroleras de México caen 49%

En el primer mes de 2016, las exportaciones totales de México registraron una caída anual de 7,6%, la cual fue reflejo de disminuciones de 4,1% en las exportaciones no petroleras y de 49% en las petroleras, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos retrocedieron 2,7% a tasa anual, mientras que las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en 9,9%, de acuerdo a datos de la Balanza Comercial De Mercancías.

En términos generales, el comercio exterior del país durante enero registró un déficit

comercial de u$s 3440 millones, frente al rojo de u$s 3260 millones reportado en el mismo mes de 2015.