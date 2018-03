El petróleo perforó los u$s 30 y no descartan que llegue a u$s 10

El barril de petróleo de referencia en Estados Unidos, el West Texas Intermediate (WTI), sufrió ayer una espiral bajista que le llevó a cotizar a u$s 29,93, un valor que no alcanzaba desde diciembre de 2003, aunque luego rebotó y cerró a u$s 30,54. Las previsiones más extremas no descartan que pueda hundirse hasta los u$s 10.

Los actuales niveles récord de posiciones bajistas en el precio del petróleo (apostando por nuevas caídas adicionales) y las continuas rebajas de perspectivas por parte de las principales firmas de inversión prolongan su desplome.



El barril de Brent, de referencia para Europa, que el lunes acabó derrumbándose 5%, tampoco pudo evitar ayer pérdidas cercanas a 3%, tocando los u$s 30,34 por barril, un nivel no visto desde abril del 2004, para cerrar en u$s 30,86.



La oleada de rebajas de perspectivas por parte de las firmas de inversión se ha disparado en las últimas jornadas. Según Reuters, sólo durante la semana en curso Barclays, Macquarie, Bank of America Merrill Lynch, Standard Chartered y Societe Generale han revisado a la baja sus estimaciones sobre el precio del crudo.



En la sesión de ayer el mercado del petróleo ya acusó el pesimismo que trasladaron firmas como Bank of America-Merrill Lynch. Al igual que los analistas de Morgan Stanley, y tal y como viene reiterando Goldman Sachs desde el año pasado, sostenían que el crudo podría desinflarse hasta el entorno de los u$s 20.

Las últimas previsiones abren la puerta a caídas mucho más extremas aún. Los expertos de Standard Chatered no descartan que el desplome continúe incluso hasta los u$s 10 el barril.



Desde la firma británica sostienen que "pensamos que los precios podrían caer hasta los 10 dólares el barril antes de que la mayoría de gestores admita que han ido demasiado lejos". En la jornada de ayer los analistas de Morgan Stanley ya destacaron que "una depreciación del 15% del yuan podría desinflar por sí solo el precio del petróleo hacia los niveles de los u$s 20".



Al margen de los "efectos divisa", las nuevas apuestas bajistas sobre el precio del petróleo se apoyan tanto en el freno económico de China (el país que ha liderado el repunte de la demanda mundial de crudo en la última década) como en la actual sobreoferta (los analistas de Jefferies calculan el exceso de oferta en cerca de un millón de barriles diarios).



En medio de la oleada de bajas, la Organización de Paí-ses Exportadores de Petróleo (OPEP), se mantiene en alerta.