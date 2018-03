El petróleo no convencional permitirá a Colombia triplicar sus reservas

La explotación de yacimientos no convencionales se ha convertido en una posibilidad real de Colombia para cambiar sustancialmente su historia y su condición de país no petrolero. Pese a que cuenta con el recurso, su producción de crudo es limitada y el fantasma de la escasez aparece cada tanto. Con la explotación de yacimientos no convencionales el cambio sería drástico: las reservas podrían ser triplicadas y pasar de cinco años de autosuficiencia petrolera a 16 años.

El incremento de las reservas también conllevaría a una importante inversión en proyectos petroleros durante los próximos 20 años. Se estima que las reservas del país rondan los 1650 millones de barriles de crudo de petróleo; las cuales, se incrementarían de 5000 a 6000 millones según cálculos del presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Julio César Vera.

La canasta actual de producción del país está conformada, básicamente, por crudos pesados. De acuerdo con cifras de Ecopetrol, la producción diaria promedio del país oscila en 850.000 barriles diarios; de los cuales, se estima que 70% corresponden a crudos pesados que son los de menor precio en los mercados internacionales. A lo anterior se suma que la actividad de explotación está alejada de las costas.

Vera aseguró que con la puesta en marcha de los proyectos de fracking se podría aprovechar el potencial petrolero de la región del Magdalena Medio con crudos de excelente calidad y abriría la puerta a la expansión de la refinería de Barrancabermeja cuyo principal problema es que no hay disponibilidad de crudo suficiente para cargarla. "Se trata de un proyecto estratégico para el país", agregó.

El Gobierno Nacional y el sector privado completan diez años en la elaboración de toda la normatividad de carácter técnico y la regulación contractual en yacimientos en roca generadora. Adicionalmente, el Ministerio de Medio Ambiente ha venido trabajando en los términos de referencia para el desarrollo en lo que concierne a exploración, aún falta afinar el marco normativo para la explotación.

Uno de los proyectos próximo a ejecutarse estaría a cargo de Conocophilips Colombia Ventures. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) empezó los trámites para evaluar el impacto ambiental del proyecto de la compañía que pidió licencia ambiental para realizar fracking en los municipios de San Martín y Aguachica, César.

Colombia firmó 13 contratos para exploración de yacimientos no convencionales ubicados en Norte de Santander, Santander, Cesar, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Tolima.

El reto para el país es aumentar la autosuficiencia energética de manera sostenible