El nuevo intento de formar gobierno en España ya tiene fecha: 2 de marzo

El presidente del Congreso de los Diputados de España, Patxi López, anunció ayer que el pleno de investidura para formar gobierno se celebrará el próximo 2 de marzo, tras reunirse con el líder del PSOE, el socialista Pedro Sánchez, que sigue tratando de cerrar un pacto de gobierno.

Habitualmente el pleno de investidura dura dos días y la votación se produce en la segunda de las jornadas, esto es, el jueves 3 de marzo. De conseguir en primera ronda la mayoría absoluta de la Cámara –algo poco previsible– Sánchez ya sería presidente del Gobierno.

Lo esperable es que necesite afrontar una segunda votación, 48 horas después de la primera, lo que llevaría esa segunda votación al sábado 5 de marzo, una circunstancia a la que ha restado importancia el presidente del Congreso, que ha recordado que ya ha ocurrido otras veces.

Ahí ya le bastaría mayoría simple, esto es, más votos a favor que en contra, donde entrarán en juego las abstenciones que puedan producirse.

De no conseguir tampoco el respaldo del Congreso comenzaría a correr el plazo de dos meses que marca la Constitución para la disolución automática de las Cortes y la convocatoria de elecciones.

De nuevo sería una situación inédita en la actual democracia y el contenido del artículo 99 de la Constitución no impide al Rey abrir una nueva serie de consultas, pero tampoco le obliga a hacerlo.

No obstante, lo esperable es que el Monarca vuelva a convocar a los líderes políticos para intentar desatascar la situación y presentar a un nuevo candidato a la investidura.

Sería quizá el momento del líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, aunque esto también es una absoluta incógnita.

En el caso de que en esos dos meses nadie consiga ser investido se convocarían automáticamente elecciones generales.

Podemos no negocia Cataluña

El líder de Podemos (izquierda), Pablo Iglesias, presentó ayer una propuesta de gobierno de coalición con el PSOE orientada especialmente a la lucha contra la corrupción, así como el desarrollo de medidas económicas contra el desempleo y la pobreza. Pero además, incluye como uno de sus "objetivos estratégicos" la convocatoria "imprescindible" de un referéndum no sólo en Cataluña, sino también "en aquellas naciones que lo hayan planteado con especial intensidad" y para gestionarlo propone la creación del Ministerio de Plurinacionalidad, Administraciones Públicas y Municipalismo.