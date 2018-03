El gasto con tarjetas de crédito subió más de 100% en 2016

Locura de argentinos por comprar en Chile hizo subir su gasto con tarjetas en más de 100% el año pasado. En 104% aumentaron su gasto con tarjetas de crédito los turistas argentinos en Chile durante 2016, según cifras entregadas hoy por el Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC) con datos Transbank.



Según el gremio, sólo en el cuarto trimestre el gasto en el país de los visitantes trasandinos con "plásticos" creció un 51%.

En total, los argentinos concentraron un 37% de los gastos con tarjetas extranjeras durante el cuarto trimestre del pasado año, acumulando un 36% en 2016. Según la CNC, esto constituye más del triple de la participación que tenían hace dos años: en 2014 concentraban sólo un 10% del gasto total con tarjeta de extranjeros en Chile.

En total, las compras con tarjetas bancarias extranjeras en Chile (débito y crédito) aumentaron un 7,7% real durante el cuarto trimestre de 2016 con respecto a igual período del año anterior.

Según la CNC, dicho aumento en el gasto de extranjeros experimentado el año pasado se debe precisamente al realizado por los vecinos argentinos , ya que al analizar las compras de otros extranjeros, excluyendo a Argentina, estas cayeron un 3% real el 2016.

Durante el cuarto trimestre de 2016 el gasto con tarjeta de los turistas extranjeros en Chile bordeó los US$ 625 millones y, dado que se estima que cerca del 80% del gasto se realizó con tarjeta, se proyecta un gasto total de extranjeros de US$ 780 millones. En cuanto al cierre del año, se estima que en total las visitas hayan gastado US$ 2.800 millones de dólares en nuestro país, donde aproximadamente US$ 2.200 corresponde a ventas con tarjeta.

Sobre las transacciones con tarjetas extranjeras, en el cuarto trimestre de este año, sumaron cerca de 7 millones, aumentando un 29,9% si se compara con igual trimestre de 2015, cerrando el 2016 con cerca de 24,2 millones de transacciones, lo que corresponde a un alza de 37,8% respecto de 2015.

A su vez, la compra promedio con tarjeta para el último cuarto del año 2016 alcanzó los US$ 90, experimentando una caída de 17% real con respecto a igual período de 2015.

El resultado del gasto del cuarto trimestre del año pasado está por debajo del alza de 19,1% alcanzada el tercer cuarto del año, marcando el último trimestre el crecimiento más bajo del año.

Según la CNC esta baja se produjo, en parte, por la alta base de comparación, al haber aumentado 35,5% el último trimestre de 2015.

De esta forma, las compras de extranjeros con tarjeta cerraron el 2016 con un alza real de 19,7%, también, por debajo del aumento de 28,6% registrado en 2015; año favorecido por la Copa América y por una baja base de comparación: el 2014 hubo un nulo crecimiento el 2014.