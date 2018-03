El acuerdo para limitar la producción de petróleo espera por nuevas firmas

El mercado petrolero mundial se movió con ligera al alza durante la semana pasada tras el acuerdo suscrito entre Arabia Saudita, Rusia, Qatar y Venezuela, según el cual congelará la producción de petróleo a niveles de enero de 2016, para al menos detener el ingreso de nueva producción y alimentar la sobre oferta.

El acuerdo de Doha, que en un principio dio oxígeno a los decaídos precios del petróleo, al final de la semana pasada volvieron a retroceder, pese a que los iraníes se mostraron a favor de la medida.

Venezuela se mantiene en conversaciones con Irán, y se estima que haya un acercamiento y diálogo con México y Noruega, países no pertenecientes a la Opep, que podrían adherirse al pacto.

Para el analista y docente en el área petrolera, Carlos Mendoza Potellá, la decisión no será igualmente efectiva si al compromiso no se suman Irán e Irak, ambas naciones persas que mantienen un claro cronograma de aumento de sus bombeos de petróleo, que podrían bajar más aún el valor.

El ministro de petróleo ruso, Alexander Novak, citado por Reuters señaló que "si no se suministra petróleo adicional al mercado global, el sobreabastecimiento de crudo disminuirá en al menos 1,3 millones de barriles diarios". Analistas han estimado que el exceso de suministro gira en torno a los 1,5 a 2 millones de barriles por día. Se espera que las consultas sobre un acuerdo entre los grandes productores para congelar la producción deberían concluir el 1 de marzo.

El ministro de Petróleo y Minería, Eulogio Del Pino, a su regreso del periplo por países productores explicó que el acuerdo intenta sumar a más naciones.

"Lo primero era tener el acuerdo de Rusia y la posición de Rusia para llevarla a los países Opep, sobre todo al productor de la Opep más importante", dijo

Del Pino señaló que el acuerdo entre las cuatro naciones involucra un congelamiento de 24 millones de barriles por día de exportaciones, de los cuales 21 millones son solo de Arabia Saudita y Rusia y los tres millones restantes de Qatar y Venezuela. Aseguró que eso representa 25% de la producción mundial.