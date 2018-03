Crecieron importaciones en Uruguay desde China, Brasil y Argentina

En los dos primeros meses del año hubo un incremento de las compras en el exterior de 14,9%, en comparación con igual período del año pasado. La suba se produjo a pesar del aumento de la tasa consular que el gobierno incluyó en la última Rendición de Cuentas y rige desde el 1° de enero.

Según datos del Instituto Uruguay XXI entre enero y febrero de este año las importaciones alcanzaron los u$s 1204 millones por encima de los u$s 1048 millones del año pasado. Además, en febrero el aumento fue de 20,1% con compras externas por u$s 581 millones.

El principal producto fueron los teléfonos con importaciones por u$s 50 millones entre enero y febrero. A pesar de la primera posición el rubro tuvo una caída de las compras de 2% con respecto al mismo período de 2017.

En segundo lugar se ubicaron los automóviles también con u$s 50 millones e igual comportamiento que durante el año pasado. Luego, las mayores importaciones fueron de autopartes con un crecimiento de 167% y operaciones por u$s 28 millones. La cuarta posición fue para los medicamentos con una suba de 27% e importaciones por u$s 25 millones.

Desde mediados del año pasado -cuando el gobierno anunció cambios en el cobro de la tasa consular- se escucharon voces contrarias.

Una de ellas llegó desde el sector médico. En julio pasado, la Federación de Prestadores Médicos del Interior (Fepremi) advirtió sobre los perjuicios que traería el aumento del tributo. En un comunicado indicó que incidiría "directamente en todos los productos y materiales que llegan desde el exterior" al sistema sanitario.

Las gremiales de importadores de vehículos también mostraron su preocupación y expresaron que la modificación en el impuesto generaría un comportamiento menos dinámico de las compras en el exterior. Además repercutiría en el mercado automotor local que logró cerrar 2017 con un crecimiento de las ventas de vehículos cero kilómetro de 20% y cortar así una racha de tres años consecutivos en baja.

Sin embargo, al menos en los dos primeros meses de este año los malos augurios no se cumplieron.

El aumento de la tasa consular formó parte de la última Rendición de Cuentas elaborada por el Poder Ejecutivo y rige desde enero de este año. La modificación fue variar de 2% a 3% el tributo a las importaciones provenientes desde el Mercosur y de 2% a 5% a las que llegan desde afuera del bloque.

El primer origen de los productos en el bimestre continuó siendo China con importaciones por u$s 264 millones y una suba de 6% en la comparación interanual. Después se ubicó Brasil con operaciones por u$s 247 millones y un aumento de 17%. Argentina quedó en tercer lugar en el bimestre con compras por u$s 158 millones e incremento de 9,5%.

También desde la región llegaron críticas al cambio dispuesto por el gobierno uruguayo. En la última cumbre del Mercosur que se efectuó en Brasil en diciembre pasado, la delegación local generó un debate al respecto. La presidencia pro témpore de Brasil señaló que era necesario que Uruguay dejara de lado la modificación prevista por entender que era incompatible con el Tratado de Asunción.

Motivos

La economista Ana Laura Fernández del departamento de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio y Servicios recordó que la gremial no compartió la decisión oficial de aumentar la tasa consular. "Es un tema de trasfondo, más de concepción; después al final del día en las importaciones la incidencia final es relativa y en realidad no movió la aguja", dijo a El Observador.

Una de los hechos que señaló para explicar el aumento de las compras en el exterior fue el crecimiento del consumo. "El 2017 se caracterizó por un aumento del consumo privado y repercutió en los niveles de importación de bienes semiduraderos y duraderos; el consumo sigue creciendo, hubo aumento de salario real, eso no va a cambiar", sostuvo Fernández.

Agregó que los bienes intermedios para producir se van a seguir necesitando y por ese motivo tampoco habrá un impacto en las compras externas a raíz del aumento de la tasa consular.

Otro aspecto que pesa, según la economista, son las expectativas de los consumidores. "Pensando en 2018 se espera que el comportamiento se mantenga no tan intenso como en el pasado. En cierta forma el descenso de las presiones inflacionarias ya se dieron en 2017 y por ese lado no va a haber un estimulo adicional en el poder adquisitivo de los hogares", explicó la economista.

La confianza de los consumidores en enero último dato disponible se mantuvo en una zona de moderado pesimismo. El Índice de Confianza del Consumidor elaborado por la Cátedra Sura de la Universidad Católica junto a Equipos Consultores marcó que 2017 fue el tercer año consecutivo donde el consumidor local se ubicó en esa zona.

Por último, Fernández expresó que el tipo de cambio es uno de los elementos más importante para mantener la dinámica de las importaciones, ya que el dólar estable favorece las compras externas de bienes de consumo.

La moneda cerró 2017 con una baja de 1,68% con intervenciones del Banco Central (BCU) en el mercado cambiarios con compras spot por u$s 3.624 millones.

Este año comenzó con la misma tónica. La divisa acumula una baja de 1,44% en lo que va del año y la autoridad monetaria ya adquirió más de US$ 1.000 millones para mantener al dólar estable.

La proyección de los analistas consultados por El Observador en la Encuesta de Expectativas Económicas efectuada entre el 1° y el 2 de marzo es que la moneda estadounidense termine el año en $ 30,5.

Más recaudación

La recaudación por la tasa consular a las importaciones de bienes de consumo sumó u$s 20 millones en enero, lo que representó un aumento de más del doble en la comparación con igual mes del año pasado cuando había sido de u$s 8 millones, según datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

La información surgió del monitor de comercio exterior que elabora la consultora PwC. El trabajo desagrega los datos por origen de mercadería y verificó que China fue el país que generó mayor recaudación en el mes, seguido por Brasil, Argentina y Estados Unidos.