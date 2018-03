Fiebre por los Juegos Olímpicos: quedan menos de 300 entradas para vender en el país

A cinco meses del inicio de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, los primeros en la historia que se disputarán en Sudamérica, quedan ya pocas entradas a la venta en la Argentina para asistir a alguna de las competencias. De los 5000 ingresos disponibles para ser comercializados en forma individual en el país, quedan apenas 280 en venta y sólo para algunos deportes.



Pero a no desesperar. Quienes tengan intenciones de no perderse la mayor cita del deporte mundial, que se realizará en Río de Janeiro del 5 al 21 de agosto próximos, cuentan con otras opciones, aunque quizás más costosas: la compra de paquetes que incluyen pasaje aéreo, estadía y traslados, además de las entradas. En este caso, aún hay en oferta el 50% de las 10.000 disponibles, "pero en el último mes empezaron a venderse a ritmo sostenido, con mucha intensidad", aseguró Carlos Gianni, presidente de Turicentro, única agencia argentina habilitada para vender entradas y paquetes para los Juegos de Río en el país.



"La demanda es alta en este momento. Calculamos que para mayo estará todo vendido. Insistimos varias veces para obtener más entradas para la Argentina pero sin éxito, sólo nos asignaron 15.000", explicó. En el caso de las entradas individuales, sin paquetes, de las 5.000 quedan apenas unas 280. "Las compraron unas 700 personas, a razón de unas seis entradas por cliente para todos los deportes. Las primeras que se vendieron fueron para las competencias de atletismo, básquet, gimnasia y natación. Para esos deportes ya no quedan entradas en forma individual, sólo en paquetes", precisó Gianni.



Los valores difieren según el deporte elegido y la fase de la competencia, si es inicial o semifinal y final, pero parten para la primera fase parten en u$s 20, aunque pueden superar los u$s 700 para las finales de natación y atletismo, por ejemplo. En tanto, existen diversos paquetes en oferta de distinto valor, en función de la cantidad de días de estadía y de las competencias, a partir de los u$s 3.400 por persona por tres noches .



"Mucha gente compró con anticipación los paquetes, antes de diciembre y de la devaluación. Pero fueron los particulares, no las empresas. Si se compara con el Mundial de Brasil, los paquetes son mucho más accesibles, cuestan la mitad, más que nada por el valor de las entradas, son mucho más accesibles para los Juegos", explicó Gianni. Quienes compraron con tiempo se vieron muy beneficiados: adquirieron paquetes a poco menos de $ 10 por dólar, contra los $ 15,50 de ayer. Así, por un paquete de u$s 3.400 abonaron poco menos de $ 34.000, frente a los $ 52.700 que costaba al cambio de ayer.



También están comprando paquetes las empresas para sus ejecutivos, pero en menor medida que para el Mundial. "En los Juegos pasados de Londres fue reducida la venta corporativa; esta vez, quizás por la cercanía y porque la Argentina lleva más equipos en deportes de conjunta el interés es mucho mayor. Pero no compran como en otras oportunidades para incentivos, la cantidad se redujo frente al Mundial de fútbol de Brasil. Si compraban para 20 personas, ahora lo hacen para 10. Imagino que cuando el evento se acerque más compraran más", destacó el presidente de la agencia a cargo de vender los Juegos en el país.



Los paquetes por cuatro días y tres noches, con aéreo, hotel de tres estrellas con desayuno, traslados, seguro médico y un coctel de bienvenida cuestan desde u$s 3.400. Para siete días, seis noches, con ocho entradas para diversos deportes, u$s 5.098, con los mismos servicios. En el caso de optar por un cuatro estrellas y tres noches, el valor asciende a u$s 3.849.



Hasta ahora, Turicentro ofrecía planes hasta 12 cuotas sin interés, pero prevén en breve sumar hasta 18 con algunos bancos. En los Juegos de Río 2016 participarán unos 10.500 deportistas de 206 países, que competirán en 306 pruebas con medallas. A nivel mundial se venderán 7,5 millones de entradas, de las cuales 3,8 millones cuestan menos de u$s 30.