El Zika complica los Juegos de Río 2016 y en Estados Unidos se plantean no participar

El Comité Olímpico de Estados Unidos dijo a las federaciones que los deportistas y empleados que estén preocupados por el virus de Zika deberían plantearse no asistir a los Juegos Olímpicos 2016 que se celebrarán en Río de Janeiro en agosto.

El mensaje se transmitió en una teleconferencia con funcionarios del comité USOC (por sus siglas en inglés) y líderes de las federaciones deportivas locales a finales de enero, según dos personas cercanas al tema.

A las federaciones se les dijo que nadie debería viajar a Brasil "si no se sienten cómodos yendo, en resumidas cuentas", dijo el presidente y director de la junta de esgrima de Estados Unidos, Donald Anthony.

El mensaje del USOC es la última señal de que las autoridades se están tomando en serio la amenaza del virus de Zika en los Juegos, al reconocer que al menos algunos deportistas y trabajadores tendrán que tomar una dura decisión sobre si acudir o no a la cita.

Estados Unidos fue el país que ganó más medallas en los últimos Juegos de Londres en 2012, por lo que cualquier cambio en relación a su presencia sería importante para el evento.

Por su parte, el Comité Organizador de la competencia se mostró ayer convencido de que los deportistas estadounidenses no desistirán de participar en la competición debido a la preocupación por el virus.

"La delegación de Estados Unidos va a ser completa porque nadie va a dejar de ir a las Olimpiadas por una enfermedad que ocurre en verano", resaltó el director de Comunicación del Comité Río 2016, Mario Andrada, en declaraciones recogidas por el diario O Estado de Sao Paulo.

Andrada dijo estar seguro de que "con todo el esfuerzo que está siendo hecho en Brasil" el Zika no será un "problema" para los deportistas.

"Todavía estamos en febrero,

en Carnaval. Tienen que pasar muchas cosas todavía. Estados Unidos va a permitir ir a los atletas", agregó.

Brasil confía en que la llegada del invierno y el gran operativo puesto en marcha por las autoridades para luchar contra el mosquito conseguirán mermar su proliferación.

El ministerio de Deporte de Brasil descartó la pasada semana cualquier probabilidad de que la competición olímpica no sea celebrada en Brasil por el zika y recalcó que el Gobierno está "integralmente empeñado" para que los Juegos transcurran con "seguridad y tranquilidad".