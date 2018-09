Wendy Kopp: "Tenemos el potencialde acelerar los cambios en los países"

Desarrollar un liderazgo colectivo para asegurar que todos los niños tengan la oportunidad de desplegar todo su potencial es el propósito de la red Teach For All. La fundadora Wendy Kopp visitó Buenos Aires y se reunió con la organización local, Enseñá Por Argentina, que integra la red global. Teach For All está compuesta por más de 40 organizaciones independientes que comparten el desafío de colaborar con la mejora en la calidad educativa.

Kopp fundó Teach For America en 1989 para focalizar la energía de su generación contra la inequidad educativa en los Estados Unidos. Después de dirigir el crecimiento y desarrollo de Teach For America durante 24 años, en 2013, Kopp dejó el cargo de Directora Ejecutiva. Actualmente, es un miembro activo de la Junta Directiva de Teach For America. Wendy lideró el desarrollo de Teach For All para responder a la iniciativa de emprendedores sociales de todo el mundo que estaban decididos a adaptar este enfoque en sus propios países. Kopp es la persona más joven y la primera mujer en recibir el premio Woodrow Wilson que otorga la Universidad de Princeton, el más alto honor que la universidad concede a su alumnos de pregrado. En 2008, la revista Time la reconoció como una de las 100 personas más influyentes. Además, recibió el premio Forbes 400 Lifetime Achievement de Emprendimiento Social en 2014. Actualmente, vive en la ciudad de Nueva York.

- ¿Qué desafíos tiene América latina en materia de educación? ¿Qué diferencias hay con los Estados Unidos?

Veo más similitudes que diferencias en relación a los desafíos entre el norte y el sur. Existen grandes diferencias en los resultados educativos, que se basan en las circunstancias en que los niños nacieron. Estas brechas son un fenómeno de alcance mundial. Si bien partimos de la premisa de que todos los niños deberían tener acceso a la educación y recibir el apoyo y las oportunidades para desarrollar todo su potencial. La realidad es que en la actualidad esto no sucede. Desde Teach For All buscamos asegurar que todos los niños, especialmente aquellos que tienen mayores desventajas en materia económica puedan tener apoyo y oportunidades en educación para poder construir un mejor futuro.

- ¿Qué actores deben involucrarse para que los niños puedan alcanzar ese futuro?

El sistema es muy complejo. El problema no empieza en las aulas o las escuelas. Hay muchos chicos que encuentran sus derechos vulnerados en múltiples dimensiones. Llegan a las escuelas con sus necesidades insatisfechas. Por eso, creemos que necesitamos abordar estos temas de una forma integral. Por lo tanto, necesitamos personas de todos los sectores trabajando juntas. Precisamos una coalición de actores. Uno de los propósitos de Teach for All es desarrollar liderazgos colaborativos de nuestra sociedad hacia la educación para lograr que las personas en todo el país tengan la oportunidad de recibir la calidad educativa que les permita construir su proyecto de vida. La idea detrás de las organizaciones es estimular a las nuevas generaciones de líderes. A nuestra red, se acercan voluntarios con distintos intereses, de distintas carreras y distintos perfiles académicos para enseñar en las comunidades más marginalizadas. Ellos saben que generaran un impacto verdadero en los dos años de trabajo, pero también aprenden durante la experiencia y crean un gran compromiso con los chicos y sus familias.

- ¿Qué factores mueven el interés de los jóvenes a ser parte de Teach For All?

En todo el mundo, vemos que hay muchos jóvenes que tienen ganas de hacer una diferencia para un futuro mejor. Teach For All es un canal para que puedan realizar esa elección de vida.

- ¿Qué interés percibe en las empresas latinoamericanas en educación?

Me reuní con muchos empresarios argentinos y hablamos sobre la fortaleza de las alianzas público privadas. Empezamos en argentina con mucho apoyo del sector privado. Es importante estar en contacto regular y generar alianzas fuertes para que crezca el impacto.

- ¿Qué metas tiene a futuro?

Queremos que la red siga creciendo porque vemos los efectos reales que se producen en las organizaciones. Enseña Por Argentina está cultivando mucha capacidad local de liderazgo. Es importante ayudarlos a que estén globalmente informados y conectados. Tenemos el potencial para acelerar realmente los cambios en los países.

- ¿Se imagina continuar su carrera en el ámbito político?

La verdad que no. Siento que encontré la mejor posición, donde yo puedo contribuir. Hay muchos jóvenes que pasan por las organizaciones de la red y luego hacen grandes contribuciones en el sector público. Es increíble verlos pasar por el Congreso o el Gobierno.

Un canal para potenciar el talento

Enseñá Por Argentina nació en agosto de 2009 con el objetivo de ser un movimiento que contribuya a transformar las aulas y el sistema educativo, para que todos los niños y jóvenes de Argentina desarrollen al máximo sus capacidades y tengan igualdad de oportunidades. La Fundación se propone canalizar talento profesional al sistema educativo. Selecciona jóvenes egresados universitarios que se incorporan en escuelas de contextos vulnerables para colaborar con el trabajo de los docentes y enseñar materias afines a sus carreras, durante dos años y a tiempo completo. Adicionalmente, la propuesta aspira a generar una concientización entre jóvenes graduados universitarios sobre la realidad educativa del país, y los invita a ser agentes de cambio en el largo plazo.

Enseñá Por Argentina trabaja en Jujuy, Salta, Córdoba, Provincia de Buenos Aires y CABA con casi 16 mil estudiantes, en 126 escuelas. El año pasado hubo 2500 postulantes al Programa y actualmente cuenta con 155 jóvenes profesionales.

Entre los Jóvenes Profesionales que participan del Programa, el 52% se formó en universidades públicas y el 98% tiene experiencia previa en liderazgo: 38% en Voluntariado, 29% en el área Profesional, 15% en sectores de Estudios, 13% como Profesores y 6% en el ámbito emprendedor.