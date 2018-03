Una década de música por la inclusión y el ambiente

Corría el año 2006 cuando el técnico ambiental Fabio Chávez se internó por primera vez a trabajar en la comunidad del Bañado Sur, localizado alrededor del vertedero Cateura de Asunción. Se trata de un barrio a las afueras de la capital del Paraguay, donde más de 25.000 personas conviven con la miseria, la basura, la falta de servicios básicos y oportunidades.

Chávez no es solo técnico ambiental sino también músico vocacional, y pensó que, con su guitarra y repertorio de canciones, podría vincularse mejor con aquellas familias carentes de casi todo.

"Se me ocurrió armar una orquesta para unir a los chicos. Como no teníamos dinero para comprar instrumentos, me inspiré en Les Luthiers y decidí que los fabricaríamos nosotros mismos con latas, maderas y desechos", cuenta Chávez en conversación telefónica con El Cronista, desde una tórrida Asunción.

"Entre los vecinos había gente muy habilidosa, que saben hacer muebles y utensilios cotidianos con basura. Fuimos probando cómo hacer los instrumentos. En un contexto social de fuerte violencia, donde los chicos no están acostumbrados a pedir por favor ni dar las gracias, sino que arrebatan lo que consideran suyo y frecuentemente son víctimas de adicciones, es difícil tener instrumentos musicales convencionales. Teníamos que innovar", profundiza el emprendedor social.

Recorriendo escenarios

Identikit

Así comenzaron los primeros ensayos y presentaciones. Pronto se hicieron conocidos en la ciudad, y comenzaron a ser convocados por empresas y organizaciones para hacer conciertos.Hoy la orquesta cuenta con un staff de alrededor de 70 chicas y chicos, de entre ocho y 20 años. Tres de ellos se formaron como Les Luthiers, y perciben un salario por fabricar violines, violas, cellos, contrabajos, guitarras, flautas, saxofones, trompetas y percusión, surgidos de la basura, con creatividad, talento e imaginación. Una vez por mes, parte del grupo (siempre se intenta turnar a los integrantes para que todos tengan la misma posibilidad a lo largo del año) sale de gira a otras ciudades de Paraguay y el mundo.Así, chicos que jamás hubieran soñado con salir de su barrio, han viajado a las capitales europeas y latinoamericanas, entre ellas Buenos Aires, donde recientemente brindaron un concierto en la Villa 2124, donde se juntan los barrios de Parque Patricios y Barracas.Allí vive una importante colectividad paraguaya y latinoamericana, y la idea es que, en conjunto con otras organizaciones sociales del barrio, y en el marco de la Casa de la Cultura, inaugurada en 2015, comience a replicarse la idea para hacer una orquesta de instrumentos reciclados local.La orquesta se financia íntegramente a través de sus presentaciones (realizan al menos dos conciertos por semana), y los géneros van desde el clásico hasta la música folklórica paraguaya y latinoamericana, tango, rock y heavy metal.En 2014, fueron teloneros de Metallica en su gira latinoamericana y se presentaron juntos en el Estadio Ú nico de La Plata, lo que constituyó una experiencia inolvidable para los jóvenes músicos de Cateura.Uno de los pilares del programa es que, para participar de la orquesta y permanecer, los niños y jóvenes deben concurrir a la escuela. La organización les otorga becas de estudio tanto para el nivel primario como secundario y superior. De hecho, varios de los jóvenes que integran la orquesta han podido ingresar a la universidad.Consciente de la importancia de su tarea al frente de esta singular orquesta, Chávez señala que le gustaría extender este modelo de inclusión a través de la música a otras comunidades de América latina. Para esto necesita no solo de empresas y organizaciones que los contraten para conciertos, sino aportes sostenidos a lo largo del tiempo para solventar la capacitación, fabricación de instrumentos y becas de estudio.- Nombre: Orquesta Cateura de Instrumentos Reciclados- Fundación: 2006, en Asunción, Paraguay- Misión: Brindar un mensaje de integración y cuidado del ambiente con la música- Integrantes: 70 niños y jóvenes- Contacto: www.recycledorchestracateura.com/