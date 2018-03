Proyectos que van va más allá del negocio

Less Lanza, una aplicación que actúa como sistema de "monitoreo remoto" para granos guardados en silos bolsa

La mayor conciencia en la necesidad de cuidar el planeta, de hacer más efectiva la gestión de los recursos y de colaborar en la inclusión y en el bienestar de la comunidad son valores de época de los cuales los entrepreneurs toman nota. Así, el impacto de sus emprendimientos no sólo son rentables, sino que tienen como destino mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Aquí, algunos ejemplos de emprendimientos argentinos que triunfan con la sustentabilidad como eje.

Carpoolear

¿Cómo lograr que se aprovechen mejor los viajes en auto y disminuir los impactos negativos del tránsito como el ruido y la contaminación? La respuesta de Carpoolear es hacer los viajes más eficientes. Este proyecto nació como iniciativa para compartir viajes de forma organizada y con diferentes niveles de privacidad. Se puede usar tanto desde Facebook como en forma de aplicación móvil. En todos los casos cuenta con un sistema de calificaciones de viajes y conductores.

Creada en 2013, es una iniciativa sin fines de lucro de la ONG STS Rosario que nació de la búsqueda de lograr reducir los niveles de tránsito en las ciudades. En el desarrollo del proyecto, que ya cuenta con 30.000 usuarios en la Argentina, fue clave la inversión recibida de la campaña en la plataforma de crowdfounding Ideame. Y fueron seleccionados por el BID como una las de 15 startups que están "mejorando la calidad de vida en América latina".

Posibl.

¿Es posible hacer realidad los sueños de aquellos que quieren del mundo algo mejor? Así lo es para Posibl., una plataforma digital global donde emprendedores, influencers, marcas y organizaciones se conectan a través de ideas de impacto social y contenidos para construir un mundo mejor. El gran objetivo es cumplir sueños alrededor del mundo.

En noviembre de 2012 fue Martín Parlato quien, gracias a una historia familiar, buscó el lado positivo y dio vida al proyecto para inspirar impacto social.

A través de sus áreas TV, Series, News e Impact, Posibl. se convirtió en un gran referente, con emprendedores de 161 países, distribución de contenidos junto a media partners para 75 millones de personas, celebridades como Javier Mascherano, Valeria Mazza y Axel, entre otros, apoyando iniciativas; además de empresas y más de 250 fundaciones.

Less Industries

Un problema que ya nadie resolvía y una vuelta de tuerca sustentable para mejorar el rendimiento de la cosecha. Eso es Less Lanza, una aplicación que actúa como sistema de "monitoreo remoto" para granos guardados en silos bolsa, que le permite a los productores evitar las pérdidas de post-cosecha, muy frecuentes, dado que estos granos se pudren luego de haberse cosechado. Utiliza las últimas tecnología de sensores conectados, procesamiento de data en la nube y visualización web.

Elvio Toccalino dio vida al proyecto, cuya aplicación está disponible desde el año pasado, pensando en un problema del que poco se habla. Al crecer en el campo, el emprendedor pudo dimensionar la pérdida post cosecha, que les cuesta a los productores US$ 36.000 millones en alimentos que no llegan a los mercados. Su objetivo, un pequeño cambio: mejorar un 2% el manejo de materia prima para alimentos, pero que llega temprano a la cadena productiva, lo que trae como consecuencia una cascada de beneficios como ser más grano disponible en el campo.

Gi Bike

Un diseño brillante, del que todo el mundo habla, para el transporte estrella del momento. Se trata de una bicicleta de aluminio eléctrica inteligente y plegable en un movimiento, que se reduce tan solo al tamaño de una de sus ruedas. Cuenta con un diseño revolucionario y un concepto All in One que interactúa con el smartphone de forma inalámbrica a través de una aplicación gratuita para múltiples funciones.

Lucas Toledo, Agustín Augustinoy y Eric Sevillia dieron vida al proyecto con el doble objetivo de implementar un sistema de transporte ecológico, saludable y, que al mismo tiempo, ayude a resolver el problema de tráfico. En todo el proceso fue clave la validación a través de una campaña de crowdfunding en Kickstarter. La repercusión de la campaña fue enorme: 350 medios de todo el mundo replicaron la historia y más de 60.000 páginas web la mencionaron de forma totalmente orgánica. Así, logró captar US$ 1 millón de un grupo de inversores estratégicos y de la aceleradora Incutex para apalancar su fabricación. Cuentan con importante demanda y han estado en contacto con automotrices como BMW y Ford.

Usound

Una verdadera solución para la inclusión real de una importante porción de la población que sufre de hipoacusia. Usound es un software que convierte un smartphone en un dispositivo de ayuda auditiva (audífono). El sistema se configura con el nivel auditivo del usuario a través de la carga de una audiometría médica. Es el propio sistema el que ajusta el audio del entorno al nivel auditivo del usuario y lo reproduce en tiempo real.

El proyecto se lanzó en mayo de 2015, a partir del caso de un compañero de la universidad de Ezequiel Escobar y el resto del equipo emprendedor que, ante la imposibilidad de comprar un audífono, terminó abandonando sus estudios. Los emprendedores encontraron que, en el mundo, hay más de 640 millones de personas con problemas auditivos y que sólo 1 de cada 40 puede acceder a un audífono.

El proyecto. que hoy supera las 200.000 descargas y los más de 11.000 usuarios activos, fue reconocido por MIT entre los 10 innovadores de la Argentina y Uruguay. En 2015, fueron seleccionados por Mass Challenge para pasar un proceso de aceleración/inmersión en el mercado americano. Asimismo, el BID los seleccionó entre las 15 empresas más disruptivas e innovadoras de América latina.

Poldream Biotech

¿Pueden los desechos de la pesca convertirse en un negocio rentable? Poldream Biotech probó que sí. El emprendimiento, que ya obtuvo el premio Impulsar, convierte residuos en un producto final de valor comercial y con múltiples funcionalidades.

Tras estudiar biotecnología, Florencia Drachemberg, Ivana Sinegog y Paula Lamas encontraron que los desechos de la pesca, con foco en los crustáceos, podían ser un negocio dado que los caparazones de esos animales abundan en quitina, sustancia que se transforma en un polímero que tiene aplicaciones múltiples como prevenir infecciones en las plantas, producción de lácteos, depuración de agua y también fines medicinales. La sustancia, que no se produce en el país, se importar a un valor de unos U$S 2000 los 100 gramos.