Cómo realizar un evento sustentable

La organización y armado de un evento, requiere una gran preparación y se deben tener en cuenta varios factores, como regalos, comida, transporte, envases, todos procesos y productos que conllevan un impacto ambiental. Pero, si una empresa anuncia y dispone de una estrategia de sustentabilidad, la misma también debe verse refleja en sus eventos, apuntando a tener el menor impacto ambiental y maximizando los beneficios sociales. En este contexto, aparece el concepto de eventos sustentables, que incorpora aspectos como el cuidado ambiental, la concientización y educación.

Para conocer más del tema, El Cronista dialogó con diferentes organizaciones para saber qué factores deben tenerse en cuenta para lograr un evento sustentable."Entendemos los eventos como medios para comunicar. Con esto en mente, nos propusimos que sea algo más, que exceda al negocio, y lo que ocurra en un evento sea sustentable", explica Fernando Cánepa, director de Énfasis, consultora de actividades motivacionales. De esta manera, comenzaron hace dos años a ofrecer este tipo de evento, que, para su desarrollo incorpora diferentes aspectos, como separación de residuos, carpooling, medición de la huella de carbono, disminución del desperdicio de alimentos, energías renovables, entre otros.

¿Cómo comenzar? "Asesoramos y hacemos un diagnóstico breve en base a los ejes que se trabajaron durante el año, la estrategia de sustentabilidad de la compañía y el vínculo con el negocio". Una vez definidos, se proponen acciones.

Asimismo, indica Patricia Gatti, líder del área de eventos sustentables de Énfasis, que algunas compañías que no tiene desarrollada una estrategia de sustentabilidad, pueden incorporar los temas a partir de los eventos. "El carpooling, el desperdicio de alimentos y la separación de residuos son ejes que permiten incorporar el tema en una empresa que no tiene un área específica y puede conllevar a que quieran empezar a realizar acciones de RSE".

Para Plato Lleno, reducir el desperdicio de alimentos es un tema fundamental, ya que, a nivel mundial se desperdicia un tercio de los alimentos aptos para consumo. "Nuestro objeto principal es la concientización respecto a esta temática. Nosotros somos un puente entre donde hay excedente y donde más se necesitan", explican en la organización que trabaja en la recuperación de alimentos en empresas, negocios y eventos y los llevan a comedores u organizaciones. "Nuestra principal acción de concientización es la actividad de rescate. Voluntarios ofrecen su tiempo y vehículos para la logística que comprende el retiro y entrega del alimento a nuestro receptor más cercano". Ellos trabajan devolviendo el valor de la comida y plantean que "la comida no se tira". "Cuando el alimento es el protagonista no hay donantes y donatarios, hay personas en diferentes lugares colaborando entre sí para su aprovechamiento".

A través de su experiencia, observan que tanto empresas como caterings redujeron el desperdicio a partir de los informes que Plato Lleno entrega del rescate. Los informes cuentan con un registro fotográfico y cantidad de kilos.

Como en toda actividad humana, en los eventos se generan residuos, ¿Qué se puede hacer? "Es importante concientizar y empezar a contemplar los residuos que se generan en un evento. Es decir, hacerse responsable de lo que se genera", asegura Florencia Benedicto, directora de GEA Sustentables. Ellos ofrecen un servicio de separación y recolección de residuos para eventos. "Nos dedicamos a hacer recolección de reciclables, papel, cartón, plástico y metales. Los enviamos a nuestro centro de clasificación, se clasifican, se compactan y empacan y los destinamos a diferentes industrias recicladoras". Una vez finalizado el proceso, le entregan al organizador del evento un reporte con la cantidad de kilos recuperadores, también informan sobre aquellos materiales que no se puedan reciclar.

Además de reducir la cantidad de material que se envia a relleno, se apunta a la enseñanza. "Buscamos que los empleados puedan aprender a separar los residuos y lo haga en la casa". Con respecto al desarrollo del tema, observan un avance, principalmente, en aquellas marcas que trabajan la sustentabilidad, para que no haya contradicción entre lo que dicen y hacen. Pero uno de los desafíos que enfrentan es que la productora no contempla la gestión de los residuos, al momento de pedir el presupuesto no lo tienen incluido.

Aparte de contratar servicios de recolección de residuos, los mismos lugares pueden disponer de sus propias políticas, como es el caso de La Rural. "Entendemos la responsabilidad que tenemos como anfitriones de grandes eventos, y por eso buscamos continuamente mejorar nuestras prácticas para poder mitigar el impacto de la actividad en el medioambiente, y promover así, su cuidado" afirma Juan Pablo Maglier, director de RR.II. del predio. Para ello, trabajan, primero, junto a los organizadores solicitándoles por contrato que el servicio de limpieza contratado ponga a disposición de los visitantes doble tacho de residuos (orgánicos y reciclables). "De esta manera, nos aseguramos de cubrir los principales puntos de afluencia de público, donde habrá también personal asignado para controlar que sea efectiva la separación de los residuos". Por otro lado, llevan adelante el programa "La Rural Recicla", el cual se activa al finalizar las ferias de mayor dimensión. "Convocamos a ONGs y escuelas con talleres propios a participar de los desarmes de las ferias para que recuperen materiales, los cuales son destinados a la construcción de instrumentos didácticos, mobiliario y reparación de viviendas". "El año pasado llegamos a registrar una cifra récord con La Rural Recicla: superamos las 100 toneladas de materiales recuperados durante los operativos de desarme". También hacen un seguimiento de los organizadores para que se haga responsable de darle destino a lo generado durante su evento.

Para finalizar: el regalo. "Si el evento se hará aplicando conceptos sustentables, el regalo deberían ir en la misma línea", anuncian desde GrettinGreen, que para sus productos utilizan materiales reciclados o que puedan reciclarse. Disponen de varias opciones relacionadas a semillas como ser papeles plantables, lápices con semillas, bombas de semillas. También desarrollan productos en base a materiales de descarte delas mismas empresas (lonas de banners, plásticos, cartones, entre otros).