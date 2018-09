Argentina, lejos de un medio ambiente 4.0

En el marco del 9° Encuentro sobre Estrategias Ambientales y bajo el lema "Hacia el Ambiente 4.0", la Cámara Empresaria de Medio Ambiente (CEMA) realizó su evento anual con el objetivo de difundir las últimas soluciones para preservar el Medio Ambiente y plantear actualizar las normas en función de los avances tecnológicos .

"Para tener un ambiente 4.0 tenemos que tener una normativa adecuada", disparó Oscar Martínez, del CEMA, en el marco del primer panel. "Nuestra normativa tiene 25 años de antigüedad, pero se basa en criterios de mediados del siglo XX", recordó. Si bien reconoció que en los últimos años se han hecho esfuerzos para que ingresen proyectos de presupuestos mínimos y lograr una normativa 4.0, los pasos son aún demasiado lentos.

Por su parte, María Candela Nassi, responsable de la gestión de Residuos Especiales de Generación Universal (REGU) en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, disertó sobre una nueva norma de presupuesto mínimos que están trabajando para incluir este residuos como pilas, medicamentos, electrónica, luminaria, entre otros. Al respecto, destacó que la ley incluye el concepto de responsabilidad extendida del productor. Y como tal, se define a todo aquel que fabrique o importe los productos. El sistema de gestión que plantea la ley, tiene tres etapas, que incluyen la devolución apropiada por parte de los usuarios, el transporte y la correcta disposición. El proyecto ya se encuentra en el Poder Ejecutivo para ser revisado antes de ser presentado en el congreso.

La industria 4.0 y su estadío local fue el foco del segundo panel de la jornada. "Ella incorpora IoT (Internet of the Things), automatización controlada, integración vertical, manufactura en 3D", resumió Witold Kopytynski . Sin embargo, el también integrante de CEMA resaltó que el marco regulatorio está en un nivel 1.0, para sostener su desarrollo. Entre los aspectos que no están regulados nombró: seguir teniendo basurales a cielo abierto y rellenos poco controlados. Mientras, en economía circular, esta se encuentra en un 0.0. "Desde CEMA, el ambiente 4.0 es la integración de la económicas circular, eficiencia energética y energías renovables. Sin esos componentes, no podemos hablar de industria 4.0 ni de ambiente 4.0", aseguró el ingeniero. En este punto, expuso que, a nivel internacional, algunas compañías europeas ya utilizan el IoT para la gestión de sus vehículos, los procesos industriales, el tratamiento de residuos y los contenedores.

Para finalizar, Pablo Dragun, director del centro de estudios de la Unión Industrial Argentina UIA, también remarcó que la industria 4.0 vincul desde el software hasta la robótica e inteligencia artificial, entre otros. Con respecto a la situación del país, detalló: "En la Argentina, hay ausencia de política articulada, grado de absorción de nuevas tecnologías bajo y problemas de financiamiento. La revolución está pasando, pero tiene heterogeneidad. el Estado debe acompañar a las industrias a reconvertirse", finalizó.