Apuesta a la inclusión

Las cosas no suceden derepente, van creciendo". Con esta frase explica el programa de empleabilidad de mujeres que han sufrido violencia de género que Arredo inició este año.

Todo comenzó en un encuentro de Empresas por la Igualdad organizado por el PNUD, en el cual una de las oradoras era Ester Mancera de Enlaces Territoriales para la Equidad de Género. "Me di cuenta de que no sabía nada sobre el tema y me generó mucha inquietud", recuerda Fernanda Manuel, gerente de RR.HH. de la firma fundada por la familia Sasson. Su principal preocupación fue que en una firma emplea a más de 700 empleados, de los cuales el 50 por ciento son mujeres, madres jóvenes, las probabilidades de tener algun caso de violencia de género eran altas.

Fue así, que en 2016, se dictaron en la empresa tres charlas de sensibilización en las que se trataron los temas de diversidad, estereotipos y violencia.

Sin embargo, decidieron dar un paso más. "Lo primero que pierde una mujer en esta situación es el trabajo y se aisla completamente", señala Manuel. Fue así que nació el programa. Mientras Enlaces se encarga de seleccionar a las mujeres a la vez que las contienen y empodera, además de capacitarlas para tener una entrevista de trabajo, Arredo las emplea durante seis meses a 1 año y luego ManpowerGroup se compromete a conseguirles un trabajo formal. "Así es programa es sustentable".

Graciela, de 57 años, ya atiende a los clientes de Arredo. "Descubrimos que la empresa tiene que ser muy flexible y ofrecer a la persona el lugar adecuado para ella", explica Manuel, que antes de ofrecerle la oportunidad a Graciela tuvo una charla con su potencial jefe. "Estaba chocho", cuenta la ejecutiva, quien asegura que al plantear el problema y no juzgarlo se empezaron a acercar casos dentro de la empresa. Y surgió una red de contención.

Otra de las lecciones aprendidas: "no preguntamos nada sobre el origen de su problema. No pedimos experiencia, ni secundario completo", enumera Manuel, quien cuenta que ya están trabajando con la ONG para armar un protocolo que pueda ser usado por otras organizaciones.La empresa también trabaja con la Fundación Sí para dar empleo a mujeres en situación de calle.