Una apuesta a la máxima del negocio

Luciano Cassin se entusiasma al hablar de su nuevo proyecto, sito en la avenida Callao, entre Quintana y Alvear, exactamente donde Buenos Aires se parece más a Paris. Y razones no le faltan: prevé que, una vez terminado el desarrollo, se habrán invertido alrededor de U$S 35 millones -cifra que incluye el codiciado terreno-- y el valor del m2 podría llegar a los u$s 8.000/9.000.

Pero, según afirma, su entusiasmo excede los números y proviene del desafío que implica esta nueva apuesta de CP Group, que a través de Callao Clásico articula un soñado petit hotel de características señoriales y aristocráticas, con mármoles, escaleras y dimensiones amplísimas, con un nuevo y moderno desarrollo de 15 plantas, dotado de amenities que incluyen, entre otros, una piscina cubierta, gimnasio, car wash y una completa cava.

De acuerdo con el desarrollador, es la restauración uno de los aspectos que más le interesan de la obra, teniendo en cuenta que contempla la conservación de una propiedad histórica -al menos parte de ella-, ubicada en el corazón de Recoleta. Algo similar le despierta otro de los proyectos que recientemente presentó la empresa, Palais Salguero, una esquina con vista a Plaza Güemes y el boulevard Charcas, cuya fachada también remite a una Buenos Aires antigua y de lo más europea y que el nuevo proyecto, asegura, no sólo conserva sino que también capitaliza y potencia.

"Además, tanto para Callao Clásico como para Palais Salguero -iniciativas, ambas, que llevan la firma del estudio Abramzon- estamos en proceso de crear una marca que combine arte y gastronomía para la planta baja y que le agregue un verdadero valor a la propuesta", puntualiza Cassin.

El factor tierra

"No vendemos barato", define, contundente, el desarrollador, como confirmación de que CP Group se enfoca hacia el mercado premium. ¿Qué otro cliente, si no, podría interesarse en alguno de los tres nuevos pen houses de Callao Clásico? La iniciativa, que arrancará en marzo de 2018, también cuenta con tipologías de dos, tres, cuatro y cinco dormitorios de exclusivo uso residencial, todos, más allá de sus medidas, ABC1 y bien de Recoleta.

El entrevistado explica que conoce bien el barrio y está al tanto de la escasísima disponibilidad de tierra. De hecho, llegó al petit hotel de Callao 1834 que pertenecía a una "tradicional" familia argentina buscando una vivienda para él y su familia. Después, informa, surgió la posibilidad de comprar el edificio contiguo (que se demolerá por completo) y, entonces, la posibilidad de desarrollar.

"Nos sorprendió la respuesta que obtuvimos de una primera venta a amigos y familiares, del interés que despertó la propuesta sin que, prácticamente, hubiéramos hecho ninguna publicidad", retoma el desarrollador. Según confiesa, si bien el boca a boca contribuye, cuando la ubicación es la precisa, un cartel de obra -"y a veces ni siquiera eso es necesario"- ya resulta suficiente para activar la demanda. Se consigue así el sueño de todo vendedor: el emplazamiento correcto de un desarrollo consigue que el cliente vaya hacia al producto.

A menor escala, algo similar sucede con el emprendimiento vecino al Alto Palermo, para el que CP Group concretará una inversión de u$S 8 millones y proyecta un valor de m2 que rondaría los u$s 4.500. En este caso, aun cuando se trata de studios y departamentos de dos y tres ambientes, aptos profesional, con Palais Salguero vuelven a enfocarse hacia un segmento alto del mercado.

Distintas iniciativas con diverso grado de madurez --Castex y Salguero, en Palermo; Virrey del Pino y Arribeños, en Belgrano; Olazábal al 4500 y Ceretti al 2100, en Villa Urquiza- confirman la importancia que la firma le da a las locaciones. Hasta hoy, la empresa que desde hace más de una década Cassin comparte con el abogado Sebastián Pizzabiocche lleva desarrollados en la Argentina más de 100.000 m2.

"También nos especializamos en land banking", apunta el entrevistado. Ve potencial en localidades del interior como Comodoro Rivadavia, Córdoba y Mendoza, en las que no descarta futuras iniciativas. Mucho más cerca, en el GBA, afirma que observa un espacio por la zona de La Lucila, que a su entender tiene un déficit de metros cuadrados residenciales y premium. "Estamos pensando en una morfología baja, acorde con la zona", describe.

"Aunque hay una reactivación, todavía falta mucho", señala Cassin, quien enfatiza lo difícil que es trabajar en este tipo de proyectos en contextos económicos inflacionarios. "Hoy y aquí, desarrollar es pura convicción", finaliza.