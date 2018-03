Roberto Ledo, la visión del broker

- ¿Qué está ocurriendo con la compraventa de propiedades?

Actualmente, el mercado está con muchas expectativas y con mejores intenciones que hace un tiempo. Hay más actividad y se están dando algunas transacciones en el rubro residencial usado de mayor dinamismo que antes. Observamos que hay mayor interés en la gente en entrar en real estate, aunque todavía no existe la plena seguridad. Pero creo que vamos por un buen sendero. Tenemos muchas más consultas que antes y gente queriendo entrar al mercado.

Y a nivel público, pienso que el Gobierno está tomando medidas dentro de sus objetivos político-económicos. Hoy vemos que la Argentina está posicionada en el mundo, lo cual trae credibilidad y, en consecuencia, inversiones. Esto va a repercutir en nuestro mercado, ya que no es un mercado de entrada y salida, no es un mercado especulativo como un bono o Lebac; por eso necesitamos mayor credibilidad.



- ¿Se nota el avance de las escrituras con hipoteca?

Hay avances, pero no en la medida en que creo que se van a dar en un corto plazo. El hecho de la reactivación de los créditos a largo plazo y esta financiación a 30 años que se está ofreciendo van a ayudar mucho a reavivar el mercado de consumo de viviendas, ya que actualmente hay 6 millones de inquilinos y un déficit habitacional de más de 3 millones.



- Fuera de CABA, ¿qué zonas observa con potencial de desarrollo?

Sin dudas el cordón norte, Libertador a lo largo de Vicente López, Olivos y el corredor hasta Pilar. En esta última localidad estamos observando el desarrollo de un nuevo tipo de emprendimiento: barrios cerrados accesibles a la clase media. Los principales desarrolladores están apostando a esta clase de propiedades, no sólo porque hay gran demanda y poca oferta, sino también gracias al lanzamiento de nuevas líneas de créditos. Un ejemplo es Spring Park, cuyas viviendas tienen un valor de entre u$s 1.300 y 1.400 m2. El barrio se está construyendo en el kilómetro 51,5 del ramal Pilar de la ruta Panamericana, está compuesto por siete hectáreas y ofrecerá viviendas de entre 92 y 120 m2, desarrolladas en 2 plantas.