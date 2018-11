Otra leve caída de las propiedades

Tras escalar un 12% en dólares en 2017, una suba muy por encima de lo que registran los países estables, el precio de las propiedades en la Ciudad de Buenos Aires comenzó a desacelerarse en los últimos meses, señaló un informe del portal ZonaProp. En octubre, los valores se estabilizaron o disminuyeron respecto del mes anterior en el 64% de los barrios, precisó.

"Es real que una suba del 12% anual en dólares estaba muy por encima de lo que sucede en otros países, donde las propiedades se incrementan en un 3% en promedio. En 2017 el auge de los créditos hipotecarios incrementó la demanda rápidamente, lo cual impulsó una suba en el valor de los inmuebles", indicó en el informe Federico Barni, director Ejecutivo de Navent, empresa dueña de ZonaProp.

>

En promedio, el metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en u$s 2.556: un departamento de dos ambientes cotiza en promedio en u$s 134.000, y uno de tres ambientes, en u$s 188.000. Los barrios que registraron los mayores descensos fueron Parque Chas (-2,5%), La Boca (-1,8%), Lugano (-1,2%), San Cristóbal (-1,1%), Abasto (-1,0%), Núñez (-0,9%), Microcentro (-0,9%), Chacarita (-0,6%), Floresta (-0,6%), Parque Patricios (-0,5%), San Telmo (-0,5%), Villa Devoto (-0,4%), Las Cañitas (-0,3%), Palermo (-0,2%), Paternal (-0,2%), Macrocentro (-0,2%), Recoleta (-0,1%), Villa Urquiza (-0,1%) y Villa Ortúzar -(0,1%).

>

Las que se mantuvieron o subieron fueron Villa Luro (1,9%), General Mitre (1,8%), Mataderos (1,6%), Liniers (1,3%), Villa del Parque (1,2%), Barracas (1,2%), Avellaneda (0,8%), Versalles (0,6%), Constitución (0,6%), Boedo (0,5%), Caballito (0,5%), Chacabuco (0,4%), Barrio Norte (0,3%), Villa Crespo (0,3%), San Nicolás (0,3%), Once (0,3%), Villa Pueyrredón (0,3%), Retiro (0,2%), Saavedra (0,2%), Congreso (0,2%), Almagro (0,2%), Flores (0,2%), Balvanera (0,2%) y Montserrat (0,1%). Se mantuvieron fueron Belgrano y Vélez Sarsfield.