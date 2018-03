Más allá de José Ignacio

Fuera de los límites esteños, los desarrolladores también se muestran atentos a las oportunidades. Y las novedades incluyen obras urbanísticas de importancia, como el nuevo puente que une los partidos de Maldonado y Rocha, su departamento vecino hacia el norte.

Desde Las Garzas, el desarrollo de Eduardo Costantini, se invirtieron u$s 10 millones -el 80% del costo total- para la construcción de esta pieza arquitectónica, diseñada por Rafael Viñoly. "La obra da continuidad a la ruta 9, comunicando Laguna Garzón con la Laguna de Rocha", señaló el titular de Consultatio. "De esa franja de 38 kilómetros sobre el mar, un 35% puede ser desarrollada bajo parámetros muy precisos, dando lugar a un área con casas de no más de siete metros de altura", detalla.

El precio del lote en Las Garzas equivale al 15% de un lote sobre el mar en José Ignacio. Mientras que en el poblado de Maldonado los terrenos son de entre 500 y 1000 m2, a un precio de u$s 3.000 el metro, en el desarrollo de Rocha los lotes son de 2000 m2 y cotizan a u$s 350 el metro.

También en Rocha, más precisamente en Punta del Diablo, ATV Arquitectos levanta AIM, condo hotel que combina la compra de una unidad con un negocio de explotación turística. "Cuando uno está en su unidad, está en su casa, y cuando no está, queda disponible para que un visitante la rente como si fuera un hotel, a través de un gerenciador", indica Ignacio Trabucchi, director de Comercial y de Planificación de ATV. El desarrollo promete una renta en dólares de entre 4,5 y 6,5% anual.