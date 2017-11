Los siete desarrollos inmobiliarios más innovadores del interior

Los vientos de cambio y expectativas de resurgimiento de la actividad inmobiliaria se expanden por el país a ritmo diverso. Si bien el otorgamiento de las nuevas líneas de crédito UVA aún cuesta que se difundan y otorguen en las localidades del Interior, se apuesta a que la promesa de próximos años de bonanza inmobiliaria tendrá impacto en el nivel nacional.

Fuera de Buenos Aires, uno de los mercados más pujantes es el cordobés. Allí Corporación América decidió estrenar su división de real estate con Distrito Las Artes, emprendimiento urbanístico de usos mixtos de 446.000 m2 que se extenderá dentro de una fracción de 23 hectáreas ubicada en el predio del ex Batallón 141, contiguo al pulmón verde del Parque Sarmiento.

Las obras comenzaron oficialmente a fines de junio y la ejecución del proyecto demandará u$s 1.000 millones de inversión total. La primera etapa del master plan comprende 100.000 m2, básicamente de uso residencial, locales comerciales y oficinas. También habrá un supermercado, un centro médico, un club y una capilla, además de un hotel, área de estacionamiento, un centro recreativo y cultural. El desarrollo estará alineado con los principios de la corriente del Nuevo Urbanismo y el proyecto es de Bodas Miani Anger (BMA).

Gustavo Ortolá Martínez, asesor comercial de la compañía de Eduardo Eurnekian, contó: "Es una provincia que está floreciendo. Tratamos de arrancar la comercialización con los valores más altos de Córdoba, por su ubicación, el diseño y la expectativa que hay y estamos teniendo buena respuesta. Por la cantidad de metros que tenemos involucrados en este proyecto nos convertimos en el desarrollador número uno de esa ciudad y la idea es hacer lo mismo -algo más grande- en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos también terrenos en Rosario y la Patagonia. La idea es posicionarnos fuerte en esta industria".

Además, Ortolá es titular de la inmobiliaria Like Propiedades, miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV) y del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA, actual Colegio Profesional Inmobiliario), por lo que tiene una mirada amplia del panorama nacional.

"El real estate es un negocio de margen sobre la tierra y en el Interior se encuentran grandes oportunidades para desarrollar suelo subóptimo de excelente ubicación, para generar mejores negocios que en la Ciudad de Buenos Aires. Los precios son más bajos y los costos de incidencia y de construcción también. La demanda -aunque más acotada- absorbe buenos proyectos con velocidades mayores a la de los mercados más desarrollados", dijo Ortolá.

Las Cortaderas, country en Guaymallén, desarrollado por Giménez Rilli.

Otra provincia que pisa fuerte es Mendoza. Juan Manuel Giménez Riili, CEO de la desarrolladora inmobiliaria que lleva su apellido, avanza con varios proyectos: "El panorama en Mendoza es muy favorable y se aprecia un importante nivel de crecimiento en la actividad. Hay una fuerte demanda, motivada por las posibilidades que están aportando los créditos hipotecarios".

Además, el empresario explica que allí el mercado "es mucho más personalizado, está enfocado en la clase media y las operaciones suelen concretarse en pesos" y que los proyectos más exitosos son los que se enfocan en la clase media y que reúnen en un mismo lugar amenities y buena calidad de servicios pero con bajo costo de expensas y mantenimiento.

Giménez Riili asegura que "los créditos hipotecarios cambiarán totalmente la demanda de operaciones. Si continúan estas perspectivas positivas y se logra bajar la inflación, el desarrollo inmobiliario será un importante motor para las economías de todas las provincias y puede durar más de 20 años, como ha pasado en Chile".

Entre sus proyectos más destacados está el barrio privado El Bosque, ubicado a 15 minutos de la capital mendocina. Cuenta con 85 hectáreas de superficie boscosa donde se realizará un conjunto urbano de usos múltiples que incluirá viviendas unifamiliares, departamentos, lotes públicos, paseo comercial, club social y deportivo, teatro y zona de coworking. Habrá 1.500 lotes que se pueden pagar en 50 cuotas en UVA.

La empresa también cuenta con el country Las Cortaderas, de 565 lotes en Guaymallén, el barrio cerrado Las Retamas en Maipú y el club de campo La Carmelina de 316 lotes en General San Martín.

Nautilo, edificio sustentable de viviendas en Rosario.

Impulsado por las arcas del campo, Rosario no se queda atrás. Allí la firma Fernández Prieto está abocado a la segunda etapa (torre sur) de Maui. Se trata de un complejo de vivienda multifamiliar de 44 pisos de altura ubicado en Puerto Norte, que tendrá departamentos de 2, 3 y 4 ambientes frente al río Paraná, cocheras y amenities como spa, gimnasio, SUM y Beach Club con piletas, jacuzzi, solarium y áreas verdes. Estará listo en 2020. El piso mínimo de precio de una unidad es de $ 3.500.000.

Sobre la experiencia en ese mercado, Alberto Fernández Prieto explica que si bien "hay una demanda insatisfecha en el interior del país que resulta muy atractiva, el problema es que los valores que está dispuesto a pagar la demanda aún no responden a la realidad de los nuevos costos de reposición de unidades a estrenar. El crédito hipotecario va a influir positivamente pero aún es incipiente. El mercado está expectante y hay precaución".

Con foco en la experiencia local, el arquitecto Enrique Aronson, de la constructora Ezetia, analiza: "El m2 en una zona residencial, no muy lejos del centro de Rosario, ronda los u$s 2.000/m2 pudiéndose elevar en edificios premium con vista al río a los u$s 5.000/m2. Se observa un incremento en el nivel de actividad muy importante desde el comienzo del segundo trimestre del año pero no vemos, por el contrario, que la demanda haya crecido en la misma proporción. La mayor cantidad de operaciones inmobiliarias se canalizan a través de créditos UVA y ello supone la compra de unidades terminadas y en manos del consumidor final. El inversor, que durante tantos años se refugió en ladrillos, hoy se vuelca a otras herramientas como las Lebac".

Esta firma construye el edificio de viviendas Nautilo en la avenida Pellegrini esquina Buenos Aires, que en sus 12 pisos y 4.100 m2 contará con 34 unidades. Las obras se iniciaron en febrero de 2016 y estará concluido en octubre del próximo año. La inversión es de u$s 5 millones y el 74% de los departamentos ya fueron vendidos.

El proyecto hace foco en el diseño con miras a que se constituya como "hito urbano" y en la sustentabilidad. Sobre esto último apuntan a "contar con niveles de sustentabilidad únicos para un edificio de vivienda colectiva, no sólo en Rosario sino en el país".

"Nautilo está en proceso de certificación Leed y sólo hay dos proyectos en todo el país para vivienda colectiva que estén en este proceso", destaca Aronson.

El complejo contará con un sistema para reutilización de agua de lluvia y de alimentación de energía solar.

Mirada al Sur

El futuro prometedor del yacimiento de Vaca Muerta continúa captando inversiones en la zona patagónica. En Plottier, a 15 kilómetros de la capital neuquina, se desarrolla Los Canales, un club de campo de 200 hectáreas (con cuatro kilómetros de costa sobre el río Limay) con 850 lotes que cuenta con seguridad, amenities, cancha de golf, piscina y canchas de tenis, entre otros servicios. Allí los lotes de 1.000 m2 de superficie se comercializan a partir de u$s 37.343. Llevan vendido más del 50% de sus terrenos.

A esta propuesta suman el proyecto de una urbanización de 228 hectáreas lindantes que consta de macrolotes para usos comerciales, residenciales multifamiliares, dúplex, gastronomía, retail, centros de salud, abastecimiento y gimnasio. La inversión de este parte del negocio es de u$s 45 millones.

Santiago Cerruti, gerente general de la desarrolladora, comparte su visión del mercado: "La oferta en la región sigue siendo amplia en terrenos y escasa en vivienda. La demanda por el momento está en línea con las oportunidades. Vaca Muerta y la reserva de gas ha logrado el compromiso de muchas empresas de asentarse en Neuquén, y eso, sin lugar a dudas, tiene un impacto inmediato tanto en la economía local como en el ámbito de desarrolladoras, constructoras y arquitectos. Sin dudas el crédito mueve la demanda, aunque en Neuquén se siente más lentamente que en CABA. En los últimos meses, el 60% de las operaciones se han realizado con crédito y esperamos un incremento sostenido".

En tanto, Eidico, uno de los grandes players del mercado a nivel nacional, cuenta con presencia en 12 provincias y está trabajando actualmente en la Patagonia con dos proyectos. El primero, Miradores del Beagle, un complejo de viviendas en un predio de 4,5 hectáreas a cinco minutos del centro de Ushuaia. El otro, el barrio privado Barrancas de Dina Huapi III, ubicado a 15 kilómetros de Bariloche.

El master plan de Miradores del Beagle comprende la construcción de 10 edificios de 76 departamentos cada uno. La primera etapa -lanzada en marzo de este año- corresponde a un edificio con departamentos de 1, 2 y 3 ambientes con vistas al Canal. Actualmente cuentan con 60 departamentos suscriptos y la entrega del primero de los edificios está prevista para el año próximo.

En tanto, el emprendimiento en Dina Huapi está sobre un terreno de 54 hectáreas, en el margen oriental del lago Nahuel Huapi. Se trata de 233 lotes de 1.500 m2 de superficie promedio cada uno, de los cuales solo resta vender 25. Mateo Salinas, gerente General de Eidico, también brindó su mirada sobre la evolución de la actividad: "El panorama que vemos de cara al futuro es muy alentador. La reactivación de los créditos hipotecarios genera grandes expectativas de incremento en la demanda. Esto se está percibiendo en las operaciones de compra-venta de propiedades terminadas, y se espera que poco a poco se vaya trasladando a la construcción. Si bien creemos que el mercado está reaccionando positivamente, todavía no se encuentra estabilizado".

En Bariloche se lanzó la tercera etapa de condominios dentro del country Arelauquen -Klover Patagonia III-, además de anunciarse la cuarta fase. El complejo está conformado por dos pisos con un total de 11 unidades, cada una de ellas con balcón-terraza con parrilla propia. Todos los ambientes principales cuentan con grandes ventanales con vistas al Cerro Otto.

Sobre el panorama barilochense, Ignacio O'Keefe, director de la inmobiliaria homónima, comercializador de este proyecto, cuenta: "El nivel de actividad general en materia de desarrollos sigue siendo acotado, aunque de a poco comienza a dar señales de crecimiento. El ritmo y la forma de comercialización de CABA suele ser la punta de flecha para muchos mercados de menor envergadura y el repunte observado allí es un parámetro a seguir. La zona de Bariloche, al ser un destino en buena medida de segunda o tercera vivienda, suele sufrir más los vaivenes. Sin embargo, en los últimos años el mercado logró tener una estabilidad para ciertos productos pensados para la clase media".

De cara al futuro, considera que "las proyecciones a 12 meses son buenas en la medida que el crédito siga disponible".

Otros mercados en la mira

La ciudad entrerriana de Paraná también capta interés de inversores. Allí un grupo de emprendedores entre los que se encuentran los arquitectos Marcelo Satulovsky y Carina Prettis, preparan un mega desarrollo denominado Nuevo Barrio Hipódromo. Son 6,3 hectáreas en las que se trazarán macro lotes aptos para desarrollos de mediana escala para segmentos medios y de usos mixtos. "El propósito es generar una nueva centralidad urbana, dentro de la visión de una ciudad descentralizada y en red", detalló el arquitecto.

En tanto, en la localidad correntina de Esquina, en diciembre se concluye el barrio cerrado Colinas de Esquina, que posee 209 lotes de entre 550 y 1000 m2 ubicados a la vera del río Corrientes. Para Félix Brie, comercializador de este emprendimiento, "el mercado inmobiliario en el Interior del país comienza a ser cada vez más competitivo, con un nivel superador al de hace algunos años".