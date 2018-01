Las calles más cotizadas de la Ciudad

La ciudad de Buenos Aires cuenta con algunos "tesoros" muy bien valuados a los que apenas unos pocos pueden acceder. La buena arquitectura, la tradición histórica o las vistas son factores claves que disparan la demanda, junto con los precios.

Los brokers inmobiliarios coinciden en que son las zonas de Palermo Chico, Barrio Parque y Recoleta las que alcanzan mayores precios por metro cuadrado. A estas podrían sumarse las áreas de Barrancas de Belgrano y, con otro perfil de público, Puerto Madero. Lo que se conoce como "La Isla", delimitada por Libertador, Las Heras, Agote y Agüero, es uno de los segmentos que sin duda dice presente en el mapa de lo más codiciado. Allí el metro cuadrado puede alcanzar un valor de u$s 10.000. Se ganó el apodo porque es un terreno elevado sobre la Plaza Mitre que fue concebido como un barrio parque a principios del siglo XX, y conserva ese aire residencial que mantiene a sus habitantes ajenos del ruido de la ciudad, en un pequeño paraíso urbano rodeado de escalinatas, calles empedradas y construcciones históricas de categoría.

Dentro de estas áreas premium, Sebastián Miranda, director de Miranda Bosch Real Estate & Art, destaca que algunas calles son más valoradas: Aguado, Rufino de Elizalde, Castex, Ocampo, Avenida Libertador frente a Plaza Alemania, la calle Juez Tedín -aunque, aclara, no del lado de la vía-, la avenida Alvear, Montevideo y Bioy Casares están entre las que mejor cotizan. Allí, afirma, el valor del metro cuadrado varía entre u$s 4.000 y u$s 6.000, dependiendo del estado de la propiedad. Si estuviera reciclada, afirma, podría trepar a los u$s 10.000. "Es muy importante tener en cuenta que el valor del metro cuadrado es una combinación de ubicación, construcción, vista, estado y cochera. El cliente es muy inteligente a la hora de comprar y hace una ecuación de todas las variables. Si la propiedad necesita ser reciclada es algo que se puede hacer, en cambio cuando la calidad de construcción es mala en un edificio no se puede cambiar", sostiene. Así, los edificios antiguos de buena calidad constructiva suelen estar en el podio de lo más deseado.

El estilo de las construcciones -en general de estilo francés, racionalista- también es uno de los ítems que distinguen a las zonas más cotizadas, así como los buenos accesos de entrada y salida y la cercanía con espacios verdes. Pero además de estas características, el director de Miranda Bosch apunta que una de los motivos que elevan los precios es la escasez de oferta. En esta zonas de tanta categoría son muy pocos los departamentos o casas en venta. El broker afirma que por mes se acercan aproximadamente unos 2700 clientes interesados en estas ubicaciones y productos. En este sentido, sostiene que para este tipo de operaciones es fundamental contar con el respaldo de un broker conocedor de las zonas y productos.

Pablo Pedebernade, senior broker de la firma Sotheby International Realty, especialista en el segmento premium, coincide en que las zonas más cotizadas dentro de la Capital Federal son los barrios de Palermo Chico, Recoleta y algunas zonas exclusivas de Retiro. La accesibilidad, el entorno y la cercanía a centros comerciales o entidades educativas son fundamentales, dice, pero no se puede dejar de destacar el peso de factores como el estilo arquitectónico, la antigüedad y las calles sobre las que se encuentran.

El broker afirma que hay calles que ya se han ganado su lugar como históricamente exclusivas: En Recoleta, por ejemplo, destaca la avenida Alvear, donde los valores rondan entre u$s 4.000 y u$s 6.000, y en algunos casos más cerca de la Plaza Carlos Pellegrini logran alcanzar los u$s 7.000. Dentro de este mismo barrio menciona también algunos edificios sobre las calles Posadas y Bioy Casares.

"En Retiro las calles como Arroyo, recientemente puesta en valor, y algunos edificios puntuales como el Palacio Estrogamou y el Palacio Saint son los principales estandartes del barrio con valores que rondan los u$s 4.500 por metro cuadrado", sostiene, mientras que al referirse a Palermo Chico, destaca que las avenidas principales, como Del Libertador y Figueroa Alcorta son las más cotizadas de la zona: allí los valores rondan entre u$s 4.000 y u$s 7.000 por metro cuadrado. Algunas torres o desarrollos premium trepan a los u$s 9.000 por metro cuadrado. El motivo que aduce para esta valoración tan positiva es que estas calles se encuentran en el corazón de las zonas mencionadas, donde se encuentran las mejores construcciones de estilo de la ciudad, con la firma de arquitectos de renombre, algo que los compradores de este tipo de propiedades valora fuertemente a la hora de definir su compra.

La recomendación para quienes deseen comercializar este tipo de propiedades, según Pedebernade, es la publicación internacional. Además, la inmobiliaria cuenta con una base selecta de clientes a los que les ofrece este tipo de propiedades de forma personal. Se trata de un segmento muy exclusivo, en el que, como los buscadores de tesoros, es necesario tener conocimiento específico, y saber esperar.

Cuestión de gustos

José Azpiroz Costa, asesor inmbiliario en Bullrich Inmobiliaria, señala que entre las zonas que más cotizan están las más tradicionales: lo que rodea a la Plaza Vicente López, la Plaza Alemania y -coincidiendo con sus pares- la avenida Alvear. Hilando fino, y con mayor especificidad, destaca el cuadrado delimitado por Callao, Cerrito, Santa Fe y Libertador; el corredor de Avenida Santa Fe desde Agüero a Carlos Pellegrini, o el recorrido de Arroyo. Callao desde Santa Fe hasta Posadas o la Avenida Alvear desde Junín hasta Cerrito están también entre las calles más valoradas, así como Figueroa Alcorta desde Tagle a Cavia, Cavia hasta Libertador, la avenida Libertador desde Billinghurst hasta Jorge Newbery, y las áreas más cercanas a las Barrancas de Belgrano. Agrega también Puerto Madero entre las áreas que trepan más alto en la lista de precios.

Los compradores, según afirma, valoran en algunos lados la tranquilidad y la calidad de las construcciones, en otros la cercanía de los lugares de moda y los accesos de entrada y salida, en otros el conjunto, las vistas o la calidad arquitectónica. "El estilo moderno primó en lo construido los últimos años. Se trata de ser suntuoso y darle al usuario todo lo que necesite para que su vivienda sea un lugar casi de fin de semana. Por supuesto habrá quienes prefieran la modernidad con amenities a quienes elijan el estilo francés. No puedo decir que un edificio con SUM, pileta, gimnasio en torre sea mejor o no que un tradicional edificio sobre la avenida Alvear", sostiene Azpiroz Costa, y compara con el mundo del arte al afirmar que se trata de una cuestión de preferencias y que, cada vez más, el mercado se estratifica por edades y por la búsqueda de diferentes estilos de vida: "En el corredor norte de Libertador se ha construido mucho y bien, lo mismo que en Puerto Madero. Hay gente que lo prefiere a estar sobre Plaza Alemania, son gustos. Es claro que las últimas construcciones ofrecen un tipo de confort que arrastra un gran mercado. Nada es estanco", concluye.

Gabriela Koolen

EL DATO - u$s 7.000

el m2 llegan a cotizar las propiedades sobre las avenidas Libertador y Figueroa Alcorta