Las Lomitas: glamour al sur

Al sur y exclusivo. Allí está y así es Las Lomitas, el barrio de Lomas de Zamora donde el metro cuadrado, al cierre de esta edición, en casos puntuales llega a cotizar la friolera de u$s 6.000.

Situado exactamente entre las avenidas Hipólito Yrigoyen y Meeks, y las calles Garibaldi y Laprida, la impronta del área comenzó a delinearse a fines de los años 90, con un emprendimiento gastronómico que dio el puntapié inicial para convertir a la zona en lo que es hoy: un polo que combina restaurantes y bares coquetos, comercios con grandes marcas y torres residenciales premium.

Después de casi dos décadas y ya consolidada, Las Lomitas, que por sus características fue equiparado con Las Cañitas -de ahí la consonancia de los nombres-, conjuga en armonía lo residencial con lo comercial, inclusive en un mismo emprendimiento. Hay varios ejemplos en marcha: por caso, ya está en pleno desarrollo Platinum Lifestyle Tower, proyecto sobre avenida Meeks que incluye un edificio de viviendas de 30 pisos y un hotel de la cadena Howard Johnson desarrollado bajo la forma del condo hotel, con locales comerciales y gastronómicos y 110 cocheras.

Otro caso es el de Las Lomitas Street & Residence, ubicado en la calle Italia, emprendimiento que combina viviendas de lujo con una calle comercial privada con dos subsuelos de estacionamiento. "Las Lomitas es un barrio dentro del gran partido de Lomas de Zamora, una isla que se diferencia del resto con propuestas comerciales premium y en pleno crecimiento", describen a coro Ángel Lombo y Nicolás Keller presidente y gerente de Marketing de Las Lomitas SA, empresa integrada por la desarrolladora DMAZ, a cargo del proyecto, y Sergio Rodríguez, director de Ventas de Sparta, firma comercializadora.

Por GABRIELA KOOLEN Mirá también ¿Renacen los fideicomisos al costo? El parate en la demanda de créditos hipotecarios UVA puede darle impulso nuevamente a la herramienta, según los brokers. Pero es para otro tipo de comprador. Cómo juega el dólar hoy.

"Estudiamos exhaustivamente el área de influencia y verificamos que nuestro desarrollo es parte del crecimiento de la zona, que así lo demandaba y que, esperamos, se posicionará como el barrio líder del sur del GBA", continúan los ejecutivos y refuerzan el concepto con un dato duro: ya fueron vendidos más del 50% de los departamentos de la torre de 20 pisos, además de destacar que hay un "gran interés" por los locales.

"Es un proyecto único por lo arquitectónico -no hay ningún otro trabajo del estudio BMA en la zona-, por lo urbanístico, por caso, los estacionamientos del subsuelo, pensados para integrar al barrio sin generar cambios bruscos en la circulación de vehículos, y por la tipología de uso mixto", aseveran en relación a la iniciativa que demandará una inversión de $ 500 millones.

Quiénes compran y cuánto pagan

Se trata, en concreto, de un área demandada por el vecino de Lomas en particular y del sur del GBA. "Hay un mercado localista, que no quiere irse de aquí por nada del mundo", explica Nancy Comba, socia de Spósito Propiedades, inmobiliaria con 80 años en el barrio, quien no duda en equipar a estas manzanas de Lomas con las más posicionadas de las versiones de Palermo. "Es un cliente que quiere dejar su casa, que vendió su chalet y que busca comodidad, pero sin abandonar el barrio", puntualiza.

Los responsables de Las Lomitas Street & Residence aseguran que el vecino de esta parte de Lomas tiene un perfil definido, familias de clase media y clase media acomodada, que, coinciden, vive y consume en la zona, "pero que aún les faltan propuestas de vivienda de alta gama". Según explican desde esta iniciativa con amenities y que oferta departamentos de 90 a 180 m2 en un valor de preventa de u$s 2.000.

¿Cuánto está dispuesto a pagar el cliente? De acuerdo con Comba hay unidades por u$s 400.000/u$s 500.000 y "en las calles España o Colombres, pisos de hasta u$s 600.000 o u$s 700.000". En la zona, hay propiedades cuya cotización puede trepar hasta u$s 6.000 el m2.

Felix Brie, director de Diaz Mayer & Brie Propiedades, inmobiliaria con actividad en el corredor sur del GBA, asegura que por una cuestión de cercanía a los centros comerciales y a los principales accesos a Capital Federal. "Las Lomitas estalló gracias a la gran propuesta inmobiliaria que se comenzó a desarrollar de esos años en adelante: departamentos medianos, grandes y hasta lofts", señala en relación a las tipologías. "Muchos de esos productos no se conseguían en zonas un poco más alejadas", remarca.

De acuerdo con el broker, los valores de la zona fueron acompañando el aumento de precios de los últimos años. "Son muy variados y si uno cruza la avenida Hipólito Yrigoyen cambian de forma notoria. Pero lo cierto es que no hay un valor definido sino que existe una gran oferta". Brie precisa que un valor promedio del metro cuadrado en Las Lomitas ronda los u$s 3.000, pero también hay alternativas más bajas y más altas, dependiendo la unidad y su ubicación.

¿Corredor en ascenso?

¿Existe otra área con el mismo potencial de Las Lomitas en la zona sur? En Brie Propiedades sostienen que en Banfield hubo un intento de recrear algo similar, pero sólo se logró alcanzar un polo gastronómico, ya que la regulación no permite el tipo de desarrollo que sí se logró en Lomas. Algo parecido sucede en Adrogué, describen, donde el código municipal no permite construir más de tres pisos. "En el caso de Lanús, se generó una zona llamada Lanusita, donde también se desarrollaron edificaciones de gran altura y una importante propuesta gastronómica. Pero el consumidor no es el mismo que se acerca a Las Lomitas", comentan."De todos modos, en relación al Corredor Sur creemos que tiene aún muchísimo para crecer", vaticinan.