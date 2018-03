Ladrillo sobre ladrillo

Menor vacancia en locales

Nuevo fondo inmobiliario

We Work desembarca en la Argentina

Según un informe de la consultora inmobiliaria Colliers International, durante el segundo semestre de 2016 cayó la superficie disponible de locales en los principales corredores de la Ciudad de Buenos Aires en unos 3.000 m2. La superficie ofrecida al término de la segunda mitad del año último ascendía a 5.884 m2, mientras que al cierre del primer semestre de 2016 la oferta disponible era de 8.924 m2. Así, la caída de la superficie disponible fue del 63%, según Colliers.Respecto de la ubicación de los locales disponibles, el 63,7% corresponde a la peatonal Florida, mientras que Av. Santa Fe y Av. Pueyrredón representa 14,8%, y Av. Santa Fe y Av. Callao, 14,6%.En tanto, la tasa de vacancia total medida por la cantidad de locales disponibles en alquiler fue de 1,2% y decreció respecto del primer semestre de 2016, período en el que había alcanzado 1,6%. "Este valor de vacancia se condice con el promedio histórico que oscila entre 1 y 2%", señaló Marcelo Zuliani, gerente Comercial de Colliers International. El relevamiento realizado por la consultora se limita a los principales corredores.En cuanto a la situación de cada corredor, la peatonal Florida presenta el valor más elevado de vacancia con 2,5%, aunque disminuyó con respecto al semestre anterior en que registró 4,1 %. Le sigue Av. Santa Fe y Av. Callao con 1,8 %, Los corredores de Av. Cabildo y Juramento, Av. Rivadavia y Av. Acoyte, y Av. Rivadavia y Carabobo mantuvieron su índice de vacancia.La desarrolladora Argencons, dueña de la marca Quartier, y Allaria Ledesma lanzaron su fondo cerrado inmobiliario, en el marco de la ley de sinceramiento fiscal. El fondo, cuyo monto mínimo de inversión será de u$s 50 millones y el máximo, de u$s 170 millones, tendrá una suscripción mínima de u$s 250.000 y será volcado al desarrollo del Distrito Quartier, en Retiro, la última apuesta de Argencons, ubicado en la intersección de las avenidas Antártida Argentina y Ramón Castillo.La compañía estadounidense WeWork, que ofrece espacios de trabajo compartidos y servicios para emprendedores, anunció su desembarco en el país. Ubicada en el microcentro porteño, en la Torre Bellini de Esmeralda y Paraguay, iniciará sus operaciones con más de 1.000 escritorios ocupados y planea alcanzar los 2.000, indicó la firma. WeWork nació en 2010 en Nueva York.