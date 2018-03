Ladrillo sobre ladrillo

- LAS Oficinas SE desplazan hacia el Norte

La oferta de edificios de oficinas AAA se está desplazando claramente hacia el Norte de la Ciudad de Buenos Aires, observó un informe de Cushman & Wakefield. El trabajo de la consultora aplicó el concepto de baricentro, proveniente de la geometría, al mercado de oficinas, y determinó que es punto hoy se ubica en avenida del Libertador y Scalabrini Ortiz. La oferta de nuevas torres de oficinas en Belgrano y Vicente López fue desplazando el baricentro hacia el norte: en 2010, por caso, se ubicaba en Las Heras y Pueyrredón; en 2005, en Libertador y 9 de julio, y en 1990, en Marcelo T. de Alvear y San Martín, cuando la oferta estaba concentrada en el Microcentro y la zona de Retiro.

Entre las consecuencias que trae este desplazamiento, según Cushman & Wakefield, figuran el impulso comercial a los barrios del norte de la Capital, la reducción de los traslados al centro de la ciudad y una mejora en la calidad de vida de los empleados de esa zona. Pero también plantea desafíos para los propietarios de edificios del centro, quienes deberán redefinir su estrategia, indica el informe.



- Alquileres, por encima de $ 5.000

El valor medio del alquiler de un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires es de $ 5.457, relevó la consultora Reporte Inmobiliario, a partir del análisis de 5.580 ofertas de locación. El informe indicó que casi ya no hay oferta de alquiler formal por debajo de los $ 3.000 en la Ciudad. El 89,7% de las unidades ofrecidas en alquiler son usadas y sólo el 10,3%, a estrenar. La mayor concentración de oferta está concentrada en Palermo, donde se ubica el 21,83% del total, seguido de Recoleta con el 15,2% y Belgrano, con el 8,61%. En barrios como Mataderos, Nueva Pompeya, Parque Patricios y el sur, en general, se aprecia la menor oferta en alquiler, con un porcentaje de participación sobre el total por debajo del 0,2%.



- SUBEN LOS Precios En dólares

El precio medio de venta en dólares de una propiedad en la Ciudad de Buenos Aires ascendió en febrero último a u$s 2.296 el metro cuadrado, un valor que confirmó la tendencia al alza que vienen mostrando los inmuebles desde diciembre de 2014, señaló un informe del sitio especializado Zonaprop. En abril último, por ejemplo, el precio medio se ubicaba en u$s 2.190. El precio medio del metro cuadrado a estrenar se ubicó en febrero en u$s 2.426, y el del usado, en u$s 2.240. El relevamiento registró que en diciembre de 2015 se produjo el mayor salto mensual de los precios en dólares, con un incremento del 1%. En el caso de los usados, el aumento fue superior: 2,2%.



- Diseño para la integración social

La cooperativa de reciclado Creando Conciencia, dedicada al cuidado ambiental y la reinserción social de ex recuperadores urbanos (cartoneros), presentará su primera línea de mobiliario urbano realizada en madera plástica el próximo jueves 7 de abril, a las 19 horas, en el Museo de Arquitectura (MARQ). El equipamiento está constituido por una serie de bancos y mesas destinados a espacios de uso común (plazas, jardines, parques, edificios y terrazas) realizados en madera plástica, un material producido 100 por ciento con deshechos postconsumo y que posee resistencia a la intemperie sin necesidad de tratamientos.

La producción de los muebles está a cargo de la propia Cooperativa, que llevó a cabo todo el proceso: la recolección de residuos, el separado, el enfardado, la adquisición de la madera plástica y finalmente la fabricación y la venta. Los muebles fueron diseñados por dos reconocidos diseñadores industriales de la UBA, Pablo Bianchi y Facundo Spataro.

Con ese fin, Creando Conciencia armó una unidad de negocios destinada específicamente a la producción del equipamiento urbano, lo que les permitió a los socios capacitarse en diferentes oficios, como carpintero y soldador. Y obtener una mejora en las condiciones de trabajo, ya que pasaron de recolectar y separar residuos a producir muebles.