Inversión hotelera, tambiÉn en alza

Además de lo proyectado por el Conrad, ya se han concretado otras inversiones hoteleras en Punta del Este y su zona de influencia. Un ejemplo es el de Anastasio, sobre la playa brava de José Ignacio, que inauguró su Playa Hotel & Beach Club, con 24 suites, además de piscina climatizada, bar y spa, entre otras prestaciones.

La inversión realizada de esta primera etapa ronda los u$s 7 millones, y cuenta con un área construida de unos 1600 m2 y un terreno de 3.500. Según revelan en Argencons, responsable del emprendimiento, se espera poder ofrecer las próximas unidades con valores de entre u$s 250.000 para las de menor tamaño y u$s 390.000 para las mayores.

Otro que amplió su oferta fue el Atlántico Boutique Hotel, a 100 metros del faro y 150 del puerto, que incorporó dos nuevas categorías de habitaciones, Ocean Loft & Ocean Suite, con vistas a La Mansa, La Brava y el faro. En tanto, el Solanas Vacation Club Punta del Este sumó un nuevo desarrollo, el Solanas Green Park, con 52 departamentos a estrenar.